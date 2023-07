Dwie wielkie wygrane w Eurojackpot w jednej wsi

Wieś Kije w województwie świętokrzyskim to wyjątkowo szczęśliwe miejsce. Padły tam aż dwie wygrane II stopnia w losowaniu Eurojackpot. W dodatku obie powyżej 1 miliona złotych.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot, 18 lipca br., padły dwie wygrane w jednej wsi – w świętokrzyskich Kijach. Były to wygrane III stopnia - po 1 143 368,50 zł każda.

Szczęście dopisało jednej osobie?

Jak podaje Gazeta.pl, nie wiadomo czy był to jeden gracz, który puścił dwa kupony z jednakowymi liczbami, czy raczej dwóch szczęśliwców. Według cytowanego przedstawiciela Totalizatora Sportowego Eurojackpot to gra losowa i po prostu szczęście dopisało dwóm osobom z tej samej miejscowości, chociaż możliwe, że oba zwycięskie kupony należą do jednego gracza. Jak wyjaśniał Totalizator Sportowy, mogło być tak, że gracz zawarł jeden zakład, o czym zapomniał, więc kupił drugi. Możliwe jest także, że dwaj niezależni gracze mieli szczęście do tych samych liczb. Podkreślił także, że właścicielami kuponów mogą być zarówno mieszkańcy wsi, jak i przyjezdni, co okaże się dopiero przy odbiorze nagrody. Jednak dla ochrony ich prywatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa, dane te nie zostaną upublicznione.

Wyjątkowo szczęśliwy dzień

Miniony wtorek okazał się szczęśliwy jeszcze dla kilku innych osób. Wylosowane liczby przyniosły szczęście dwóm innym graczom. Największa wygrana trafiła do tego, który wysłał swój los w punkcie w Bełchatowie przy ul. Lipowej 53. Była to nagroda II stopnia w wysokości 3 485 517,30 zł. Z kolei osoba, która zagrała w Lotto Plus w Bydgoszczy przy ul. Grzymały-Siedleckiego 20, trafiła "szóstkę". Dzięki temu trafi do niej 1 000 000 zł.