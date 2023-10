Dwie polskie strefy ekonomiczne w czołówce światowego rankingu fDi Intelligence

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się na czwartym miejscu w tegorocznej edycji globalnego rankingu specjalnych stref ekonomicznych, przygotowanego przez ośrodek analityczny fDi Intelligence z grupy Financial Times. Pierwszą dziesiątkę rankingu zamyka inna polska strefa - Łódzka SSE.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła strefa DMCC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), a oprócz niej w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze pięć innych stref z tego kraju. Na drugim miejscu znalazła się chińska strefa Guangxi, a na trzecim strefa Jebel Ali z ZEA. Siódma była strefa ulokowana na Mauritiusie.

Katowicka SSE została jednocześnie została uznana - po raz siódmy - za najlepszą w Europie. Poprzednio zdobywała ten tytuł w latach 2015-2017 oraz 2019, 2021 i 2022.

"W tegorocznej edycji KSSE została również uznana za najlepszą strefę w Europie w kategorii dużych inwestorów oraz wsparcia dla sektora MŚP, jednocześnie została doceniona globalnie w ramach nagrody doskonałości – w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania" - poinformowała Strefa w komunikacie.

Ranking przygotowuje zespół fDi Intelligence, będący sekcją wydawnictwa Financial Times. Ranking Global Free Zones of the Year wyróżnia strefy ekonomiczne całego świata na podstawie analizy oferowanych w tych strefach warunków inwestycyjnych dla biznesu.

"Szczególnie dumny jestem z tego, że zostaliśmy docenieni nie tylko za przyciąganie dużych inwestorów, ale także za wsparcie sektora MŚP i nasze zrównoważone podejście do rozwoju gospodarczego regionu" – skomentował prezes KSSE Janusz Michałek, cytowany w czwartkowym komunikacie Strefy.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasięgiem woj. śląskie i sześć powiatów woj. opolskiego. Działa w niej 600 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 100 tys. miejsc pracy.

mab/ drag/