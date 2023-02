Rzeczypospolita dwupokojowa. Takie mieszkania sprzedają się najszybciej

NOWOŚĆWysokie raty dają się we znaki? Pobierz e-book "Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku"

Wysokie stopy procentowe i idące za nimi wysokie raty zobowiązań skłaniają wielu klientów banków do rozważenia refinansowania kredytu. Przeniesienie długu do innego banku to szansa na tańszy kredyt, ale nie zawsze taki będzie wynik zmiany. Nowy e-book Bankier.pl pomoże w podjęciu właściwej decyzji i dobrym przygotowaniu się do całego procesu.