Dwa obrazy Rembrandta sprzedane za ponad 13 mln euro. Były niedostępne dla publiczności przez 200 lat

Dwa portrety Rembrandta zostały sprzedane na aukcji w domu aukcyjnym Christie's w Londynie za ponad 13 milionów euro. Dzieła holenderskiego mistrza były niedostępne dla publiczności przez 200 lat. W przeszłości znajdowały się one w kolekcji hrabiego Wincentego Potockiego.

Portrety datowane na 1635 r. przedstawiają mieszkańców Lejdy, Jana Willemsza. van der Pluyma (1565-1644) i jego żonę Jaapgen Carels (1565-1640).

