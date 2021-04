Dwa miliony złotych dla spółki Orlenu. Będzie promować Powszechny Spis Ludności

fot. Bartosz Frydrych / FORUM

Do przetargu na promocję Powszechnego Spisu Ludności zgłosiły się największe agencje. Ale konkurs wygrała należąca do Orlenu spółka Sigma Bis, która działa od 1,5 roku - pisze czwartkowa "Gazeta Wyborcza".

Jak przypomina "GW", dziś rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny. "Aby poinformować Polaków o akcji i zachęcić do wypełnienia kwestionariusza, GUS przygotowuje kampanię. Przetarg na jej zorganizowanie podzielił na dwie części. W pierwszej szuka agencji, która wypromuje spis w radiu i telewizji. Druga część dotyczy prasy" - czytamy w "Wyborczej".

Według dziennika do przetargu stanęły: dom mediowy Media Group z 25-letnim doświadczeniem, Agencja Reklamowa DSK (10 lat na rynku), Fabryka Komunikacji Społecznej (10 lat) i Agencja Mastermind (osiem lat). "Jednak GUS do przeprowadzenia kampanii w prasie wybrał agencję z najmniejszym doświadczeniem - należący do Orlenu i PZU dom mediowy Sigma Bis, który powstał z inicjatywy prezesa Daniela Obajtka. Spółka ma dostać od państwa ponad 2 mln zł" - informuje "GW".

Dodaje, że szefowie agencji, które przegrały konkurs, nie chcą komentować wyników pod nazwiskiem, bo GUS wciąż nie rozstrzygnął przetargu dotyczącego radia i telewizji. "Sigma zaproponowała najniższą kwotę, to 50 tys. zł mniej niż druga od końca agencja. Różnica jest zadziwiająco mała. Nie rozumiem też, dlaczego tak poważna instytucja nie bierze pod uwagę kompetencji i doświadczenia na rynku" - mówi gazecie prezes jednego z domów mediowych.

Paulina Sągol ze spółki Sigma Bis podkreśla natomiast w rozmowie z "GW", że "przetarg odbył się zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia". GUS również zapewnia, że zwycięzcę wybrano zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, a powiązanie spółki z Orlenem nie miało znaczenia przy rozstrzygnięciu konkursu.

mkr/ pko/