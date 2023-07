Duży zysk LOT-u za 2022 r. Ile zarobiły Polskie Linie Lotnicze?

Związki w Belgii stawiają Ryanairowi ultimatum. Albo podwyżka, albo strajk Belgijskie związki zawodowe CNE i ACV Puls oraz związek pilotów Beca postawiły ultimatum kierownictwu linii lotniczych Ryanair. Jeśli irlandzki przewoźnik nie złoży poważnej propozycji dotyczącej wzrostu płac do piątku do godzin popołudniowych, to rozpocznie się strajk w weekend, 15-16 lipca - podała agencja Belga.