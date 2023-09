Duży wzrost wynagrodzeń w komisjach wyborczych. Tyle można zarobić

Jeszcze tylko do 15 września będą przyjmowane kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W porównaniu z rokiem 2019 wynagrodzenia wzrosły nawet o 75 proc.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią i posiadać obywatelstwo polskie, z pełnymi prawami publicznymi i wyborczymi. Nie może to być również osoba ubezwłasnowolniona. Kandydat do składu komisji musi też na stałe zamieszkiwać na terenie województwa, w którym zgłasza się do komisji i powinien być tam ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Konieczne jest również przejście odpowiednich szkoleń przed rozpoczęciem pracy w komisji. Z kolei, aby pełnić funkcję członka komisji wyborczej, przewodniczącej lub przewodniczącego, a także wiceprzewodniczącej lub wiceprzewodniczącego, nie można kandydować w wyborach, ani należeć do rodziny osoby kandydującej na posła lub senatora.

Możliwe losowanie członków komisji?

Termin zgłoszeń do komisji wyborczych mija 15 września br. Aby ubiegać się o bycie jej członkiem, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Można również samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy lub odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu, który w przypadku niewystarczającej liczby osób w komisji wykorzysta taką kandydaturę.

Jednak samo zgłoszenie się do komisji wyborczej nie oznacza automatycznej akceptacji. Komisarz wyborczy w danej komisji musi ocenić, czy kandydatka lub kandydat spełnia wymagane warunki. Jeśli będzie więcej chętnych, którzy spełniają wymogi, niż miejsc, odbędzie się losowanie spośród wszystkich zgłoszonych do danej komisji.

Obwodowe Komisje Wyborcze mają zostać powołane do 25 września 2023 r.

Wyższe wynagrodzenia i brak podatku

W tegorocznych wyborach można zarobić 800 zł jako przewodniczący, 700 zł jako wiceprzewodniczący i 600 zł jako członek komisji wyborczej. Wynagrodzenia te są wypłacane nie tylko za pracę w komisjach, ale też za uczestnictwo w szkoleniach, koniecznych do pełnienia tych ról.

Względem poprzednich wyborów parlamentarnych z 2019 roku, stawki wzrosły o 300 zł dla przewodniczących i zastępców oraz o 250 zł dla członków komisji.

Jak twierdzi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, według przepisów wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą.

– Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i zwroty kosztów otrzymane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie są zwolnione z opodatkowania do kwoty 3 tys. zł miesięcznie – twierdzi Piotr Juszczyk. – Diety otrzymywane przez członków komisji nie podlegają więc opodatkowaniu. Nie trzeba ich także uwzględniać w zeznaniu rocznym PIT.

Pracy może być dużo

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy m.in. przeprowadzenie głosowania w dniu wyborów, czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie jego wyników w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, a następnie przesłanie ich do właściwej komisji wyborczej.