Polacy zaciągają coraz więcej pożyczek i to na wyższe kwoty

Firmy pożyczkowe w pierwszym półroczu br. przyznały w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. więcej pożyczek i na wyższą kwotę - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. Dodało, że 65,6 proc. stanowiły pożyczki do 1 tys. zł.

fot. andagraf / / Shutterstock

W czerwcu br. firmy pożyczkowe przyznały 757,3 tys. nowych pożyczek o wartości 1,188 mld zł - podało w czwartkowej informacji BIK. "Średnia wartość nowo udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 1 tys. 431 zł i była o 38,3 proc. niższa od średniej wartości pożyczki z czerwca 2022 r." - wskazano.

Według BIK w pierwszym półroczu 2023 r. firmy pożyczkowe przyznały 2,326 mln pożyczek na łączną kwotę 5,309 mld zł. "W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. było ich o 32,0 proc. więcej w ujęciu liczbowym oraz na wartość wyższą o 20,9 proc." - przekazano.

W czerwcu br. wobec czerwca ub.r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o 133,4 proc. więcej nowych pożyczek, a ich wartość wzrosła o 46,0 proc.

"W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, najwyższą dynamiką wzrostu w czerwcu 2023 r. charakteryzowały się pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł. Odnotowały one wzrost zarówno w ujęciu liczbowym (+336,3 proc.), jak i wartościowym (396 proc.)" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że pożyczki niskokwotowe do 1 tys. zł stanowiły 65,6 proc. łącznej liczby udzielonych pożyczek w pierwszym półroczu 2023 r. Ich udział wartościowy wynosił 20 proc. .

Według BIK najsłabiej wypadły pożyczki powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich o 15 proc. więcej oraz na wartość wyższą o 12,5 proc. - podano. "Pożyczki te stanowiły 5,8 proc. liczby oraz 34,4 proc. wartości pożyczek udzielonych w pierwszym półroczu 2023 r." - stwierdzono.

Średnia wartość nowo udzielonej w czerwcu br. pożyczki pozabankowej - jak poinformowano - wyniosła 1 tys. 431 zł i była o 38,3 proc. niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w czerwcu 2022 r.

Według głównego analityka Grupy BIK dr hab. Waldemara Rogowskiego, obecnie rynek pożyczek pozabankowych odnotowuje wzrosty m.in. z powodu regulacyjnego. "Czerwcowa sprzedaż firm pożyczkowych zwyżkuje w dużym stopniu w następstwie wejścia w życie Ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie" - stwierdził. Inną przyczyną jest potrzeba "szybkiego finansowania bieżących potrzeb w czasach wciąż wysokiej inflacji i drożyzny".(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

