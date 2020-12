Duży spadek liczby turystów w Krakowie

fot. S-Studio / Shutterstock

Niecałe osiem mln osób odwiedziło Kraków w 2020 roku - wynika z badań przeprowadzonych przez zespół badaczy Małopolskiej Organizacji Turystycznej. To znaczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to Kraków odwiedziło ponad 14 mln osób.

Wyniki badań zostały przedstawione we wtorek podczas Forum Turystyki, czyli corocznego podsumowania sezonu turystycznego w Krakowie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele branży. Tym razem wydarzenie częściowo odbyło się online.

Jak podkreśliła zastępczyni prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska, podczas ubiegłorocznego podsumowania nikt nie przypuszczał, że bieżący rok przyniesie tak ogromny kryzys.

"Podczas spotkania dzieliliśmy się optymistycznymi danymi na temat wzrostu dochodów w naszym mieście i dyskutowaliśmy na temat konieczności wdrożenia wspólnych inicjatyw, dedykowanych przeciwdziałaniu negatywnym skutkom dynamicznego rozwoju ruchu turystycznego w Krakowie, takich jak nadmierna ingerencja w krajobraz kulturowy miasta, czy pojawiające się niepokojące zjawiska społeczne" - przypomniała Korfel-Jasińska.

Zaznaczyła, że dziś na przedstawicieli branży czekają inne wyzwania, wśród których wymieniła konieczność odbudowy gospodarki turystycznej miasta. "Jestem przekonana, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu wykorzystamy w sposób właściwy potencjał Krakowa i przywrócimy rangę Krakowa jako europejskiego centrum kulturalnego i turystycznego, zaś krakowscy przedsiębiorcy związani z turystyką będą mogli spojrzeć z optymizmem w przyszłość" - powiedziała zastępczyni prezydenta.

Podczas prezentacji danych wyjaśniono, że wśród 7 mln 950 tys. odwiedzających Kraków ogółem 675 tys. stanowili turyści zagraniczni, a 3 mln 510 tys. turyści krajowi. Z kolei 175 tys. to odwiedzający jednodniowi zagraniczni, a 3 mln 490 tys. odwiedzający jednodniowi krajowi.

Mimo, że wyniki z pierwszych miesięcy 2020 r. zapowiadały bardzo dobry czas dla branży, pandemia koronawirusa sprawiła, że ostatecznie liczba turystów nie oscylowała nawet wokół tej z roku ubiegłego. W 2019 r. Kraków odwiedziło bowiem ponad 14 mln osób, z czego ponad 3 mln to turyści zagraniczni, a 250 tys. zagraniczni jednodniowi.

Jeśli chodzi o gości zagranicznych to Kraków w mijającym roku odwiedzali głównie przyjezdni z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch.

Polacy do stolicy Małopolski przyjeżdżali głównie prywatnymi samochodami i pociągami, a turyści wybierali samoloty. Często zatrzymywali się w hotelach o podwyższonym standardzie. Wzrosła popularność podróży służbowych oraz wizyt u znajomych i rodziny.

Ciekawym aspektem, zdaniem badaczy, okazały się powody dla których turyści wybierali miejsce swoich podróży. Okazało się bowiem, że Kraków przestał być postrzegany głównie jako miasto zabytków, a stał się miejscem wypoczynku, podobnie jak tereny górskie czy nadmorskie. Tradycyjnie wśród wskazań popularnych miejsc znalazł się m.in. Rynek Główny i Kazimierz, ale po raz pierwszy na liście zagościła także rozwijająca się dzielnica Podgórze.

Podczas pobytu w tym roku goście wydali ok. 3,5 mld zł - to kolejny ogromny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy przeznaczyli na ten cel 7,5 mld. Taki wynik oznacza spadek do danych z roku 2010.(PAP)

nak/ drag/