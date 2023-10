W Kłodzku duży koncern zwolni 600 osób. Jest porozumienie ze związkiem zawodowym

Na każdą likwidowaną firmę IT przypada 7 nowych. Zatrudniają głównie na B2B Od początku 2023 roku liczba zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw IT wzrosła o 10 proc. Na koniec sierpnia było ich 177 tys., z czego większość to jednoosobowe działalności. W dodatku na każdą zamykaną firmę w tej branży przypada 7 nowo otwartych – wynika z aktualnych danych KRS.