Duże zwolnienia w Tesli. Musk uspokaja

Tesla przeprowadzi restrukturyzację, w wyniku której zostanie zwolnionych 9 proc. pracowników - napisał w mailu do załogi Elon Musk. Prezes spółki zapewnia, że nie będzie to miało wpływu na produkcję modelu 3.

"Trudna, ale konieczna" - napisał o decyzji o restrukturyzacji spółki Elon Musk na Twitterze. Miliarder zamieścił również w całości maila wysłanego do pracowników, który wcześniej we fragmentach wyciekł do mediów.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2018

"W ostatnich kilku latach Tesla gwałtownie się rozwinęła, co spowodowało duplikację ról i funkcji, które miały sens w przeszłości, ale dziś trudno je usprawiedliwić. W ramach tych wysiłków [restrukturyzacji - red.], a także potrzeby redukcji kosztów i osiągnięcia zysków, podjęliśmy trudną decyzję, aby zwolnić około 9 proc. naszych pracowników w całej firmie" - napisał Musk. Obecnie w firmie pracuje ok. 46 tys. osób - podaje CNBC. Zwolnienia dotkną zatem ok. 4,1 tys. pracowników.

Cięcia nie obejmą pracowników bezpośrednio zaangażowanych w produkcję, dzięki czemu spółka ma osiągnąć zakładany poziom produkcji modelu 3 - uspokaja Musk. Przed tygodniem prezes stwierdził , że zwiększenie możliwości produkcyjnych do 5000 sztuk modelu 3 na tydzień jest „całkiem prawdopodobne”. Obecnie wydajność linii produkcyjnych wynosi 3500 sztuk na tydzień. Do końca miesiąca Tesla ma zwiększyć możliwości produkcyjne o kolejne 1500 aut tygodniowo. Jest to kluczowe dla osiągnięcia założonych na drugą połowę obecnego roku wyników finansowych. W kwietniu Musk powiedział, że w III i IV kwartale spółka osiągnie zysk i dodatni cash flow.

Musk podkreślił także, że Tesla nadal będzie zatrudniać "wybitne talenty na kluczowych stanowiskach" oraz że spółka nadal potrzebuje dodatkowego personelu produkcyjnego.

W reakcji na doniesienia akcje Tesli potaniały o 10 dolarów, ale pozostały 3 proc. wyżej niż na otwarciu wtorkowej sesji.

MKa