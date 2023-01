Duże zwolnienia w Fordzie. Pracę może stracić nawet kilka tysięcy osób

Zakończenie produkcji wielu modeli oraz przestawienie się na wytwarzanie samochodów elektrycznych to główny powód zwolnień w Fordzie. Według nieoficjalnych doniesień koncern zamierza zwolnić kilka tysięcy osób.

fot. Bk87 / / Shutterstock

Według brytyjskiego "The Times" koncern Ford zamierza zakończyć produkcję modeli mondeo, galaxy i s-max. To samo dotyczy małych i kompaktowych samochodów, na których spółka zarabia najmniej, przede wszystkim festy i focusa. Planuje natomiast skupić się na bardziej dochodowych samochodach sportowych. Chce również zainwestować 2 mld dolarów w restrukturyzację fabryki w Kolonii. Będą tam budowane dwa modele bateryjne na platformie MEB Volkswagena. Pierwszy z nich to crossover, którego produkcja ma ruszyć już w 2023 roku. Do 2030 roku marka zamierza sprzedawać w Europie głównie auta elektryczne.

Restrukturyzacja pociągnie za sobą zwolnienia

Wszystkie te zmiany będą miały wpływ na poziom zatrudnienia w fabryce w Kolonii. Choć lokalna prasa informowała, że pracę może stracić około 1000 osób, to związki zawodowe IG Metal twierdzą, że zwolnionych może zostać nawet 5 tys. pracowników. Według nieoficjalnych doniesień zwolnieni mają zostać osoby zatrudnione w działach montażu samochodów, a także produkcji silników spalinowych i skrzyń biegów. O swoje etaty nie mogą być też spokojni pracownicy biurowi. W Kolonii pracę ma stracić 20 proc. zatrudnionych.

Związki zawodowe szacują również, że restrukturyzacja niemieckiej fabryki Forda pozbawi pracy około 1200 osób w przedsiębiorstwach, które są jej poddostawcami. Poza tym zwolnionych ma zostać około 2500 osób z centrum technicznego w niemieckim Merkenich, gdzie powstawały fiesta i focus. Zamknięte ma być również centrum badawcze w Aachen.

Cytowany przez agencję Reuters rzecznik prasowy koncernu nie chciał komentować obecnych spekulacji na temat możliwych restrukturyzacji w Ford Europe.

"Transformacja wymaga znaczących zmian w sposobie opracowania, budowy i sprzedaży pojazdów. Wpłynie też na strukturę organizacyjną, talenty i umiejętności, jakich będziemy potrzebować w przyszłości. Więcej detali zostanie opublikowane, gdy sfinalizujemy nasze plany. W pierwszej kolejności poinformujemy o nich pracowników" – powiedział rzecznik.