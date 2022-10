Duże zmiany w Pepco. Do sprzedaży trafi AGD i żywność

/ Pepco

Pepco się zmienia. Sieć zaprezentowała nowy koncept wizualny i aranżację swoich sklepów oraz poszerzoną ofertę produktową. W sprzedaży pojawi się między innymi żywność.

Nowe produkty wchodzą do Pepco

Pierwsze polskie lokalizacje w zmienionej wersji można odwiedzić już m.in. we Wrocławiu i w Warszawie oraz wszędzie tam, gdzie otwierane są nowe sklepy sieci. Zmiany obejmują nowy branding, nawigację i komunikację w sklepie oraz przearanżowany jego layout i nowe linie produktowe. Podczas spotkania odnośnie zmian w sieci padło jeszcze jedno ważne zapewnienie:

- Na wiosnę planujemy wprowadzić do sprzedaży sprzęt AGD, m.in. tostery i czajniki. Ponadto rozszerzamy swoje portfolio o dodatkowe produkty. 85% naszych dotychczasowych klientów, to kobiety. Widzimy jednak, że to się zmienia, dlatego chcemy powiększyć męski asortyment, odpowiada portalowi Dlahandlu.pl Agnieszka Jaworska – Pepco Commercial Director.

Ponadto w 30 sklepach Pepco w Warszawie pojawią się produkty spożywcze, konfekcjonowane. Będą one znajdowały się w okolicach kas.

Do końca 2023 roku Pepco przeprowadzi pełną metamorfozę większości sklepów w Polsce oraz Europie, gdzie w 17 krajach sieć tworzy już niemal 3000 placówek.

„Zmieniamy się i dostosowujemy do nowych oczekiwań rynkowych. Przed nami niezwykle intensywny czas rozwoju. W tym roku finansowym to będzie około 500 nowych sklepów Pepco w Europie, czyli średnio ponad jedno nowe otwarcie dziennie. Do tego dochodzą przebudowy już istniejących placówek, w ramach naszego programu New Look w Polsce, gdzie mieści się najwięcej naszych sklepów, a także w Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Do końca 2023 roku planujemy metamorfozy 1800 lokalizacji, a w kolejnych dwóch latach nowy wygląd zyskają już wszystkie nasze sklepy w całej Europie” – skomentował Aleksandr Cikaidze, Pepco Retail Director.

Większa powierzchnia sprzedażowa i więcej produktów

W zmodernizowanych sklepach Pepco powierzchnia sprzedażowa zwiększyła się średnio o ponad 14 metrów kwadratowych, m.in. dzięki zmniejszeniu części magazynowej. Umożliwiło to pełniejsze wyeksponowanie asortymentu i przełożyło się na zwiększenie średnio o 15 proc. liczby produktów. Obecna oferta Pepco składa się z około 40 grup asortymentowych i 500 kategorii. Jest ona regularnie odświeżana o 250 nowych produktów każdego tygodnia i 80 nowych kolekcji sezonowych, takich jak stworzona specjalnie dla Pepco kolekcja Cardio Bunny, linie Indygo Loft i Purple Glam czy bogata oferta produktów licencjonowanych, np. Disney, Warner Bros, Universal.

Wszystkie modernizowane sklepy przechodzą rebranding. Zmienione zostało również logo sieci. W sklepach już od samego wejścia widoczne są liczne zmiany wizualne: w witrynie, nawigacji, komunikacji cen i kategorii produktowych. W ramach zmian zostały wprowadzone również nowe koszyki i odzież pracownicza oraz zmodernizowane sklepowe zaplecza. Pokoje socjalne przearanżowano, nowocześnie umeblowano i wyposażono, dzięki czemu pracownicy mogą spędzać przerwy oraz odbywać zebrania w bardziej komfortowych warunkach.

Wszystkie sklepy Pepco w Europie są wyposażone w energooszczędne oświetlenie ledowe. Od niedawna dostępna jest w Pepco specjalna kolekcja artykułów odzieżowych z bawełny organicznej dla najmłodszych – Turtledove London Premium Organic Cotton czy nowa linia akcesoriów domowych Pepco is Green, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów: są biodegradowalne, mają w składzie materiały pochodzące z recyklingu lub są wykonane z materiałów naturalnych, pozyskiwanych z poszanowaniem dla środowiska. W Pepco nie brakuje także innych produktów oznaczonych międzynarodowymi certyfikatami, jak FSC®, GOTS, OEKO_TEX czy GRS, potwierdzającymi, że artykuły te zostały wyprodukowane z poszanowaniem dla środowiska.

