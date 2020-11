Duże zmiany w Google Pay

Google Pay przechodzi rewolucję – tak w skrócie można opisać zmiany, które zachodzą w jednej z najbardziej popularnych aplikacji do płatności mobilnych. Nowa wersja już jest wypuszczana w świat.

Dotychczasowa aplikacja Google Pay była dosyć prosta i nie posiadała zbyt wielu rozbudowanych funkcji, jednak teraz ma się to zmienić. Google zdecydował się na całkowitą przebudowę aplikacji. Jak podkreślono w prezentacji nowego rozwiązania, ma ona opierać się na trzech fundamentach: prostocie, relacjach oraz bezpieczeństwie i prywatności.

Wśród nowych funkcji o których wspomina Google, będzie można podzielić płatność na kilka osób i na bieżąco monitorować, kto już przesłał należne pieniądze, a kto jeszcze tego nie zrobił. Co więcej, Google rozpoczął współpracę z wieloma firmami. Przykładowo aplikacja pozwoli nam zamówić jedzenie i od razu je opłacić, a także zapłacić za parking na mieście. Ponadto w ramach aplikacji można skorzystać z różnych ofert cashbackowych.

Google Pay również pomoże w analizie domowego budżetu poprzez kontrolę wydatków, jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć usługę Google Pay ze swoim kontem bankowym lub kartą płatniczą. Jak pokazano w prezentacji, każdy użytkownik będzie miał wgląd do statystyk, wykazów, informacji o nadchodzących opłatach subskrypcyjnych czy do alertów bezpieczeństwa w przypadku dokonania dużej płatności. Google zapowiedziało również, że we współpracy z amerykańskimi bankami zamierza stworzyć Plex. Ma to być mobilne konto bankowe zintegrowane z usługą Google Pay.

Wspomniana aktualizacja dostępna będzie zarówno na urządzenia z system Android, jak iOS. Jednak póki co dostępna będzie tylko dla amerykańskich użytkowników. Firma nie podała informacji, kiedy pojawi się w innych państwach.