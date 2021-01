Duże zmiany w Allegro. Serwis powiększa załogę i zmienia siedzibę

Allegro

Allegro planuje przeprowadzkę. Z dotychczas zajmowanego poznańskiego budynku Pixel przeniesie się na dziesięć pieter w kompleksie Nowy Rynek, gdzie zajmie aż 24,6 tys. metrów kwadratowych. Z przeprowadzką wiążą się plany znacznego powiększenia zespołu.

Nowa siedziba

- Biuro w Poznaniu jest największym oddziałem Allegro i siedzibą główną od samego początku istnienia firmy. Na co dzień w stolicy Wielkopolski pracują zespoły IT, korporacyjne, obsługa klienta oraz duża część zespołu komercyjnego - w sumie ponad 1300 osób. Przeprowadzka do nowego biura w Poznaniu będzie największym jak dotąd przedsięwzięciem logistycznym w historii biur firmy - informuje biuro prasowe Allegro.

Przenosiny mają nastąpić w połowie roku i przez pewien czas - przez kolejny rok - zespoły mają pracować w dwóch lokalizacjach. W dotychczasowym budynku Pixel - 1300 osób, a w nowym aż 2700. Przestrzeń w Nowym Rynku z początkowych ok. 25 tys. metrów kwadratowych ma być powiększona docelowo do 30 tys. metrów.

Allegro zwiększy zatrudnienie o 40 proc.

- Zwiększamy zatrudnienie. Mamy w tej chwili ponad 2,5 tys. pracowników. Od początku 2020 roku zatrudniliśmy już 470 osób, a do końca grudnia dołączy do nas kolejnych 200 nowych pracowników - mówił w listopadzie 2020 roku prezes Allegro Francois Nuyts. - W 2021 roku także planujemy zwiększanie zatrudnienia, bo nadal mamy więcej pomysłów niż możemy zrealizować - dodał wtedy.

Teraz wiadomo już, że firma przyjmie 950 nowych osób, co będzie oznaczać powiększenie załogi o 40 proc. Platforma w 2020 r. zatrudniła w pełni zdalnie blisko 700 ekspertów.

W ostatnim czasie serwis zapowiedział sporo zmian. To między innymi uruchomienie nowej wersji Allegro dla firm - będzie się nazywał Allegro Biznes i ma ruszyć w lutym 2021 r. Wzrośnie też cena Allegro Smart. Firma planuje również zamówienie 3 tys. automatów umożliwiających odbiór zamówień klientom serwisu. Połowa z nich ma zacząć działać od 2021 r.

Allegro jest najpopularniejszą platformą e-commerce w polskim internecie. Według badania Mediapanel w listopadzie 2020 r. jej przeglądarkowa wersja zanotowała 19,62 mln użytkowników, a aplikacja mobilna - 6,68 mln - odnotowują wirtualnemedia.pl.

