Duże zmiany na lokatach. Przeważają obniżki stawek

Końcówka maja i początek czerwca obfitowały w zmiany tabel oprocentowania w bankach. Większość z nich przyniosła zwolennikom oszczędzania rozczarowania – banki głównie postawiły na cięcia.

fot. Alena Zharava / / Shutterstock

W ostatnich dniach nowe cenniki produktów depozytowych wprowadziło pięć banków. W dwóch kolejnych pojawiły się także odświeżone edycje specjalnych promocji.

Obniżki w Credit Agricole

Jednym z tego grona jest Credit Agricole, który nową tabelę wprowadził 1 czerwca 2023 r. Bank postawił m.in. na cięcia na Lokacie na nowe środki. Do tej pory obowiązywała ujednolicona stawka procentowa dla wszystkich okresów, która wynosiła 6 proc. w skali roku. W nowej tabeli wycofane zostały lokaty na 9, 24 i 36 miesięcy. Na pozostałych wprowadzone zostały obniżki:

Lokata na nowe środki 3M – zmiana z 6 proc. na 5 proc. w skali roku,

Lokata na nowe środki 6M – zmiana z 6 proc. na 5,25 proc. w skali roku,

Lokata na nowe środki 12M – zmiana z 6 proc. na 5,50 proc. w skali roku.

Reklama

Obniżona została również kwota maksymalna, którą można wpłacić na ten depozyt – z 200 000 zł do 50 000 zł. Cięcia nie ominęły również standardowej Lokaty terminowej. W tym przypadku bank zachował wszystkie okresy, ale obniżył stawki o 0,50 pp. na każdym z nich. Obecnie oprocentowanie na tym depozycie waha się od 1,50 proc. rocznie (lokata na 1 i 2 miesiące) do 3 proc. rocznie (depozyty na 12, 24 i 36 miesięcy). Na plus można zapisać podwyżkę kwoty maksymalnej na Lokacie mobilnej – z 20 000 zł do 30 000 zł.

Cięcia w Inbanku

Przed kilkoma dniami, a dokładnie 30 maja br., wprowadzona została nowa tabela oprocentowania w Inbanku. Po 2 tygodniach od poprzednich zmian, bank zaproponował obniżki na krótszych okresach lokaty terminowej. Stawki zmieniły się następująco:

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Lokata standardowa 1M – zmiana z 6 proc. na 5 proc. w skali roku,

Lokata standardowa 3M – zmiana z 6,75 proc. na 6,25 proc. w skali roku,

Lokata standardowa 6M – zmiana z 7,25 proc. na 7 proc. w skali roku.

Najwyżej oprocentowany depozyt – Lokata na Start na 3 miesiące – zachowała oprocentowanie w wysokości 8 proc. rocznie.

Spadek oprocentowania w promocji Citi Handlowego

18 maja br. przedłużona została promocja Lokaty na nowe środki w Citi Handlowym. Nowa, piąta już edycja tej oferty specjalnej, wprowadziła nieco niższą stawkę niż dotychczas. W poprzedniej odsłonie promocji bank proponował 7 proc. na 6-miesięcznym depozycie. Obecnie jest to 6,80 proc. w skali roku.

10 proc. rocznie w PKO BP

Z częściowo dobrymi informacjami wyszedł PKO Bank Polski. W ofercie pojawiła się Lokata Urodzinowa IKO, która jest objęta stawką 10 proc. w skali roku pod warunkiem spełnienia dodatkowego warunku lub 5 proc. rocznie dla tych, którzy nie są zainteresowani wykonywaniem dodatkowych czynności.

Bank wycofał jednocześnie z oferty Lokatę na dzień dobry dla nowych klientów objętą do tej pory stawką w wysokości 8 proc. rocznie i obniżył oprocentowanie na kwartalnej Lokacie na nowe środki z 7 proc. do 6 proc. w skali roku.

Więcej informacji na temat zmian w PKO Banku Polskim można znaleźć w tym artykule.

Nowe okresy lokat w Santander Consumer Banku

Świeża tabela oprocentowania pojawiła się również w Santander Consumer Banku. Pozytywną informacją jest wprowadzenie nowego okresu na Lokacie Online Nowe Środki, który obecnie oferuje najwyższą stawkę dostępną w tym banku w ogóle. Mowa o 4-miesięcznej lokacie oprocentowanej na 7 proc. w skali roku. Od pozostałych okresów banku różni ją kwota maksymalna – zmniejszono ją do 50 000 zł. W cenniku pojawił się również taki sam odpowiednik dla Lokaty Online. Na 4-miesięcznym depozycie można zyskać 4 proc. rocznie. Kwota maksymalna to także 50 000 zł.

VeloBank z Lokatą na Szóstkę

30 maja br. VeloBank wprowadził do oferty nową propozycję – Lokatę na Szóstkę. Jest to tymczasowo dostępny depozyt, bowiem można z niego skorzystać tylko do 4 czerwca br. Jak wskazuje nazwa lokaty, oprocentowanie wynosi 6 proc. w skali roku. Okres zapadalności to 3 miesiące, a kwota maksymalna 20 000 zł. Oferta jest dostępna w bankowości mobilnej.

mBank z podwyżkami na lokatach w promocji

Kolejna edycja promocyjnych lokat w mBanku przyniosła – w przeciwieństwie do poprzedniej odsłony oferty – podwyżki. Lokata na nowe środki na 3 miesiące dla posiadaczy mKonta Intensive da teraz zarobić 7 proc. rocznie (poprzednio 6,50 proc. w skali roku), a dla posiadaczy pozostałych rachunków – 6,80 proc. w skali roku (poprzednio 6,30 proc. rocznie). Wzrosła również kwota maksymalna i to dwukrotnie. Wcześniej limit wynosił 200 000 zł, obecnie jest to 400 000 zł.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.