Duże zainteresowanie noclegami nad morzem. Ile trzeba będzie zapłacić w ferie?

Śnieżne szaleństwo na stokach? Tylu Polaków zdecyduje się na zimowe wyjazdy

35 proc. Polaków wyjedzie, by wypocząć zimą; ok. 70 proc. wyjeżdżających wypocznie w kraju - wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgodnie z raportem co czwarta osoba planująca zimowy wypoczynek w Polsce jako najważniejszy cel wyjazdu wskazuje uprawianie sportów zimowych.