Duże wzrosty na GPW. Amerykańska inflacja dodała animuszu

Warszawski parkiet wpisał się w środę w optymistyczne nastroje panujące niemal na całym świecie, a polskie indeksy notowały wzrosty wyróżniające się wielkością nie tylko na tle europejskich, ale i światowych rynków. Sygnał do wzmocnienia wzrostów dały dane o czerwcowej inflacji w USA.

fot. Krystian Maj / / FORUM

REKLAMA

Indeks blue-chipów WIG20 zyskał dziś blisko 3 proc. kończąc sesję na poziomie 2114,5 pkt. Sygnałem do wzmocnienia wzrostów okazały się dane ze Stanów Zjednoczonych. Czerwiec przyniósł kontynuację silnego spadku wskaźnika inflacji. Roczna dynamika wskaźnika CPI obniżyła się do najniższego poziomu od marca 2021 roku. To był impuls, który dał zielone światło do wzrostów na całym świecie. Inwestorzy na polskiej giełdzie także raźniej rzucili się wtedy do zakupów dużych spółek. Jednocześnie nastąpiło mocne osłabienie dolara, którego indeks traci dziś ponad 1 proc.

Kliknij, żeby sprawdzić aktualne notowania. (Bankier.pl)

W bardziej równomierny sposób przebiegały dziś wzrosty spółek średnich, grupowanych w indeksie mWIG40. Wartość tego indeksu rosła w zasadzie od początku sesji, a dane o inflacji nie przyniosły tu większych zmian w dynamice wzrostów. Wskaźnik średnich spółek zyskał dziś 2,3 proc., wciąż starając się nadrobić zaległości do indeksu małych spółek sWIG80.

Ten zaś, notując najniższy zasięg wzrostów wśród głównych indeksów (jedynie 0,4 proc.) zakończył sesję na poziomie 21859,63 pkt, który jest nowym rekordowym poziomem zamknięcia dla tego indeksu. Do nowego rekordu wszech czasów w cenach intraday zabrakło jedynie 0,13 proc. (niespełna 30 pkt).

Z 20 komponentów indeksu WIG20 tylko jeden „odważył się” wyróżnić czerwienią – niewielki, bo o 0,13 proc. spadek notowań zanotowało Dino. Większość składu indeksu notowała przynajmniej 2-procentowe wzrosty. Największe należały do LPP (5,25 proc.), KGHM (5,23 proc.), kilku banków oraz CD Projektu (4,12 proc.) i JSW (4,15 proc.).

Sektorowo wyróżniły się właśnie banki (WIG-BANKI zyskał 4,49 proc.), gdzie największe wzrosty notowały Millennium (6,93 proc.) i ING (5,47 proc.) W ramach indeksu WIG20 najbardziej zwyżkującym bankiem był PKO BP. Spółka podała dziś, że szacuje koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników II kwartału 2023 roku na 2,5 mld zł. Branżami, których indeksy także zyskały ponad 4 proc. było też górnictwo i odzież.

Z dalszego „garnituru” spółek wzrostami wyróżniło się Rafako, którego kurs zyskał blisko 20 proc. Do poziomu 1,236 zł. Znajdująca się w restrukturyzacji spółka, to teraz wybitnie spekulacyjne aktywo. Między największymi udziałowcami, czyli PBG i PFR trwa spór na temat przyszłości spółki, a pieniądze na działanie mają się skończyć, zgodnie z doniesieniami „Rzeczpospolitej” już za niecały miesiąc. W tej sytuacji Rafako to raj dla spekulantów.

Kurs ZEPAK wzrósł dziś o ponad 6 proc. Do 21,3 zł. Wprawdzie i tutaj spółka nie podała żadnej informacji, ale inwestorzy mogli pozytywnie odebrać decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska o daniu zielonego światła dla budowy w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu. ZEPAK, który także jest zainteresowany budową elektrowni jądrowej, na początku kwietnia powołał wraz z PGE spółkę o nazwie PGE PAK Energia Jądrowa, która zajmie się budową elektrowni jądrowej w rejonie Konina.

.@MKiS_GOV_PL dało zielone światło dla budowy #ElektrowniaJądrowa na Pomorzu. Nasza elektrownia jest więc pierwszym w Polsce projektem jądrowym, który otrzymał tzw. decyzję zasadniczą potwierdzającą m. in. zgodność realizacji inwestycji z interesem publicznym.

➡… pic.twitter.com/YyaoYTioJ7 — Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (@PEJ_PL) July 12, 2023

W sWIG80 najmocniej wzrósł kurs Molecure (+10,5 proc.). Spółka, która przeprowadza drugą ofertę publiczną akcji, podała informacje o zebraniu zapisów na wszystkie oferowane papiery w cenie 18 zł za akcję. Środki pozyskane z oferty mają posłużyć współfinansowaniu realizacji planów strategicznych na lata 2023-2025. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2018 roku spółka sprzedawała akcje w ofercie publicznej po 29 zł. A w międzyczasie spółka nie próżnowała.

Akcje Synektik zyskały w środę 2,25 proc. Spólka zawarła umowę o wartości 10 mln zł netto na dostawę, instalację, montaż i uruchomienie angiografu wraz z urządzeniami towarzyszącymi ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie.