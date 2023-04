Duże sklepy wciąż stosują politykę siły. "Żerują na naszej nieuwadze"

Chociaż widząc przy kasie cenę produktu inną niż na półce, mamy prawo zrobić zakupy po niższej stawce, wciąż niewielu konsumentów korzysta z tej możliwości. "Musimy mieć odwagę, żeby udowodnić, że ktoś wprowadza nas w błąd, powiedzieć, że cena powinna być niższa", przekonuje w rozmowie z Bankier.pl Agnieszka Pocztarska, założycielka CzytamyEtykiety. Niebawem wypuszcza na rynek nową aplikację wspierającą zakupy.



/ Shutterstock

"Nie połapiesz się w tych E, nie ma na to szans" - mówi szczerze o mitycznych już pozycjach w składach produktów pomysłodawczyni CzytamyEtykiety. Często powtarza, że im krótszy skład, tym lepszy skład i że "swojskie" czy "od babuni" nie jest żadnym wyznacznikiem jakości, chociaż bardzo chcielibyśmy w to wierzyć.

Jak mówi, w czasach wysokiej inflacji dominują pytania o to, gdzie robić zakupy dobrej jakości, żeby nie przepłacać. Nie wchodzić do sklepu bez listy, kupować online i wieczorami, wreszcie - spędzić trochę czasu przy półce z produktami - to podstawowy zestaw rekomendacji, jaki Agnieszka Pocztarska wielokrotnie powtarzała w ciągu ostatnich ośmiu lat, bo tyle zajmuje się okołozakupową edukacją konsumentów.

Podkreśla, że w tym czasie na rynku dokonała się wielka zmiana. W wielu przypadkach nowe standardy wyszły klientom na dobre. W efekcie nawet w popularnych sieciówkach można dostać produkty z dobrym składem w cenie kilku złotych. Rynek nie podzielił się jednak na dobrych i złych graczy - popularne i lubiane sklepy nadal mają swoje za uszami i - jak mówi Pocztarska - czerpią korzyści z nieuwagi i pośpiechu kupujących. Jeśli nie masz wiedzy i odwagi, z pewnością nikt inny nie postara się za ciebie o twoje pieniądze - sugeruje.

W rozmowie z Bankier.pl rozprawia się z popularnymi zakupowymi mitami: Czy naturalne, swojskie i ekologiczne oznacza w praktyce to samo? W jaki sposób sprzedawcy polują w sklepach na nasze dzieci i na nas?

Pomysłodawczyni CzytamyEtykiety zamierza niebawem wyposażyć konsumentów w dodatkowe narzędzie wspierające świadome zakupy. Po wakacjach na rynek powinna trafić aplikacja na smartfony, która ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych. Dzięki zeskanowaniu kodu EAN pokaże udział "dobrych" i "złych" elementów składu produktów - przekazała w rozmowie z Bankier.pl Agnieszka Pocztarska, założycielka profilu CzytamyEtykiety.

