Duże firmy zaczęły zwalniać pracowników

Styczeń przyniósł pierwszy od wielu miesięcy spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. To sygnał, że jesienny lockdown w końcu uderzył w rynek pracy.

Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosła 6 314,1 tys. i była o 14,9 tys. niższa niż miesiąc wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Względem stycznia 2020 roku liczba zatrudnionych była niższa aż o 2%.

To istotna negatywna niespodzianka. Ekonomiści nie spodziewali się aż tak wyraźnego spadku zatrudnienia w styczniu. Rynkowy konsensus zakładał redukcję zatrudnienia tylko o 1,2% rdr. To sygnał, że jesienno-zimowy lockdown zmusił część przedsiębiorstw do redukcji zatrudnienia. W 2020 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało o 67 tys. etatów, czyli o 1,1%.

- Zmiany te były wynikiem m.in. zakończenia i nieprzedłużania w styczniu 2021 r. umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), zwolnień pracowników, odejść na emeryturę oraz opisanej powyżej weryfikacji klasy wielkości badanych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw wraz z doborem próby jednostek średnich – wyjaśnia GUS (pogrubienie od redakcji).

Styczniowy spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest pierwszym takim przypadkiem od maja 2020 roku. Podczas wiosennego lockdownu ze statystyk zatrudnionych wypadło aż 272 tys. etatów. W kolejnych miesiącach trwał proces odbudowy listy płac – od czerwca do grudnia w statystykach przybyło 155,1 tys. etatów. Styczeń przyniósł przerwanie tej passy.

Zmiana zatrudnienia w styczniu (mdm, w tys.) 2008 102 2009 21 2010 46 2011 122 2012 48 2013 33 2014 15,1 2015 23,9 2016 77,2 2017 160,8 2018 122,2 2019 135 2020 44,9 2021 -14,9 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS.

Warto dodać, że w styczniu GUS dokonuje zmiany próby badanych przedsiębiorstw. W rezultacie statystyki zatrudnienia cechuje bardzo wyraźny „efekt stycznia”, zwykle jednorazowo podbijający liczbę zatrudnionych o kilkadziesiąt lub nawet ponad sto tysięcy. W tym roku zamiast styczniowej „podbitki” mieliśmy pierwszy od przynajmniej 2007 roku spadek zatrudnienia w styczniu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w styczniu 5 536,80 złotych i nominalnie było o 4,8 proc. wyższe niż przed rokiem – obliczył GUS. Rynkowy konsensus zakładał wzrost „średniej krajowej” o 5,1% rdr. W grudniu statystyki GUS odnotowały nieoczekiwanie silny wzrost płac o 6,6% rdr.

Warto mieć na uwadze, że GUS podaje wynagrodzenie brutto. Czyli taki teoretyczny twór zapisany w umowie o pracę, ale pozbawiony znaczenia ekonomicznego. Faktycznie liczy się to, ile pracownik otrzyma „na rękę” oraz ile wynosi tzw. koszt pracodawcy - wyliczyć można to korzystając z Kalkulatora Płacowego Bankier.pl.

Przytoczona powyżej kwota przeciętnego wynagrodzenia to płaca przed potrąceniem podatków od pracy (składek na ZUS i zaliczki na PIT). Ponadto dotyczy tylko firm niefinansowych zatrudniających ponad 9 pracowników, statystyki te obejmują więc niespełna 40 proc. pracujących. Dodatkowo z innych badań wiemy też, że ok. 2/3 zatrudnionych otrzymuje pensje niższe od tzw. średniej krajowej.

Ponadto silny wzrost inflacji CPI w styczniu sprawił, że realna dynamika płac uległa wyraźnemu obniżeniu względem grudnia. Po uwzględnieniu inflacji realny wzrost „średniej krajowej” wyniósł 2,05% wobec 4,2% odnotowanych miesiąc wcześniej.

Nieco lepiej opisujący realia polskiego rynku pracy raport o medianie wynagrodzeń GUS publikuje tylko raz na 2 lata. Najnowsze dane zostały upublicznione pod koniec listopada 2019 roku i dotyczyły stanu na październik 2018 roku. Z tego opracowania wynika, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4094,98 zł brutto, czyli około 2919,54 zł netto (tzn. „na rękę”).