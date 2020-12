Duża redukcja w zapisach na akcje Dadelo

fot. Robert Gardziński / FORUM

Stopa redukcji w transzy detalicznej w ofercie publicznej Dadelo wyniosła 91,37 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Dadelo poinformowało, że inwestorzy indywidualni złożyli 5.927 zapisów na 10.435 tys. akcji.

Liczba akcji przeznaczona dla inwestorów indywidualnych wynosiła 0,9 mln akcji.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi 3,7 ml akcji z 4,6 mln wszystkich oferowanych.

Cena w ofercie publicznej Dadelo wynosi 18 zł za sztukę, a więc całkowita planowana wartość oferty publicznej wyniesie 82,8 mln zł brutto.

Środki pozyskane z oferty publicznej Dadelo zamierza przeznaczyć na nabycie dodatkowych towarów do oferty i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU (z obecnych ok. 12 tys. SKU) oraz rozwój infrastruktury magazynowej.

Dadelo, należące do grupy Oponeo, jest podmiotem działającym na polskim rynku e-commerce. Spółka zajmuje się sprzedażą rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej.(PAP Biznes)

