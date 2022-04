fot. Nikolay Antonov / / Shutterstock

Duński Orsted nie prowadzi dialogu z Gazpromem, odkąd Rosja zażądała, by zagraniczni nabywcy płacili za gaz w rublach, poinformował firma we wtorek po tym, jak Rosja zapowiedziała, że przerwie dostawy gazu do Polski i Bułgarii.

Orsted jest największą firmą energetyczną w Danii i ma długoterminowy kontrakt gazowy ze stroną rosyjską.

"Nie prowadzimy dialogu z Gazpromem od czasu, gdy pierwszego kwietnia zażądał od nas zapłaty w rublach"- czytamy w oświadczeniu firmy.(PAP)

mma/