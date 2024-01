Duda żali się na Polskę. "KE nie reaguje na łamanie praworządności przez obecny polski rząd"

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że Komisja Europejska nie reaguje na łamanie zasad praworządności przez obecny rząd Polski. Swoje uwagi przekazał w środę wiceprzewodniczącej KE Vierze Jourovej w kuluarach 54. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

fot. 54th WEF annual meeting in Davos Polish President Andrzej Duda attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 17, 2024. credit: DENIS BALIBOUSE / Reuters / Forum / / Reuters / Forum

Uczestniczący w forum prezydent Duda w środę wziął udział w debacie poświęconej bezpieczeństwu w kontekście wojny w Ukrainie; przy okazji konferencji spotkał się z prezydentami Litwy i Łotwy oraz premierem Chorwacji; odbył też rozmowę z wiceprzewodniczącą KE Jourovą, która jest także komisarzem ds. wartości i przejrzystości.

Podczas konferencji prasowej Duda wyjaśnił, że spotkanie z wiceszefową KE odbyło się z jej inicjatywy. Przekazał, że rozmawiali na temat relacji polsko-ukraińskich po zmianie rządu w Warszawie, jednak rozmowę zdominowała kwestia praworządności w Polsce.

Prezydent zarzucił Komisji, że nie reaguje na rażące naruszenia praworządności w Polsce. „Poprzednio KE była uwrażliwiona na każdą próbę jakiejkolwiek zmiany prawnej w Polsce i bez przerwy mówiła o naruszaniu zasad praworządności (…), a w tej chwili, kiedy naruszane jest prawo w sposób wyrazisty, kiedy naruszana jest konstytucja, to KE nie reaguje” – oświadczył Duda.

Wyraził pogląd, że zmiany w mediach publicznych zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa. Jego zdaniem dochodzi też do próby zamachu na kolejną instytucję: na stanowisko prokuratora krajowego.

„Jak wygląda sprawiedliwość i równe traktowanie w ramach UE, jeżeli jedna władza jest bez przerwy atakowana dlatego, że pochodzi z innego obozu politycznego, niż ten, do którego państwo należycie. A jak przychodzi władza z waszego obozu politycznego, to nagle okazuje się, że właśnie zmiana władzy w Polsce była najważniejszym kamieniem milowym, który trzeba było spełnić, żeby zakończyć dyskusję o praworządności. Nie było odpowiedzi na to pytanie (ze strony wiceszefowej KE - PAP)” – przekazał Duda.

Prezydent poinformował też, że podczas spotkania z Jourovą powiedział jej, że jest niedopuszczalne, że ludzie odpowiedzialni za zwalczenie korupcji w Polsce znaleźli się w więzieniu, ludzie z zarzutami korupcyjnymi „są wysyłani do Parlamentu Europejskiego”.

Prezydent po raz kolejny wezwał ministra sprawiedliwości Andrzeja Bodnara do pochylenia się nad kwestią osadzonych w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak wyjaśnił, Kamiński znalazł się w sytuacji zagrożenia życia z powodu prowadzonego strajku głodowego, wydano nakaz dokarmiana go.

"Mamy w Polsce do czynienia z systemowym naruszaniem praworządności przez obecną władzę" - oświadczył.

Duda przyznał też, że jest otwarty na negocjacje w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Przypomniał, że przygotował własny projekt zmian w sądownictwie, jednak nie spotkał się on z aprobatą szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

„Tak samo jak wtedy sam proponowałem zmiany i byłem na nie otwarty, tak sam dzisiaj jestem otwarty na to, jeżeli będą zmiany zaproponowane. Jest tylko jedna żelazna granica: jest to kwestia sędziów, którzy zostali powołani przez prezydenta RP zgodnie z obowiązującym prawem, od których prezydent RP odebrał ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Ci ludzie weszli do stanu sędziowskiego, stanowią dzisiaj część polskiego wymiaru sprawiedliwości, orzekają od lat, dzisiaj jest ich około 4 tys. Póki ja jestem prezydentem, nigdy nie dopuszczę do tego, żeby ci ludzie byli w jakikolwiek sposób weryfikowani” – oświadczył prezydent.

Z Davos Aleksandra Rebelińska (PAP)

reb/ mal/