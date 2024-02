Duda wraz z Tuskiem pojadą do Białego Domu. "Potwierdzą niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy"

Prezydent USA Joe Biden przyjmie 12 marca br. na wspólnym spotkaniu prezydenta RP Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska - poinformowała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jak dodała, "przywódcy potwierdzą niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy" przed rosyjską agresją.

"Spotkanie zbiega się także z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO i jest podkreśleniem wspólnego niezachwianego zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Polski na rzecz NATO, czyniącego wszystkich nas bezpieczniejszymi" - głosi oświadczenie Białego Domu.

Zapowiedziano w nim, że na spotkaniu 12 marca przywódcy USA i Polski wspólnie skonsultują się przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie. "Będą także rozmawiać o silnym partnerstwie strategicznym USA i Polski na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, stabilnych więziach gospodarczych, a także podzielanym przez USA i Polskę przywiązaniu do wartości demokratycznych" - czytamy w komunikacie.

Do informacji o spotkaniu odniósł się następnie we wpisie na platformie X prezydent Duda. "Wspólna wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz polsko-amerykański jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach" - napisał.

Joint visit by President and Prime Minister to Washington, D.C. on the anniversary of Poland’s accession to @NATO shows that the 🇵🇱🤝🇺🇸 alliance is and will remain strong, no matter who is in power in both countries.



Spending 4% of GDP on defense makes Poland a credible ally and…