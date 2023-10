Duda i Morawiecki: Konsekwentnie mówimy "nie" przymusowej relokacji migrantów

Konsekwentnie mówimy "nie" przymusowej relokacji migrantów w ramach paktu migracyjnego, to będzie nasze stanowisko na forum UE - oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na Radzie Europejskiej postawi twarde "nie" narzucaniu nielegalnych imigrantów.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Przed udziałem premiera Morawieckiego w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Grenadzie oraz prezydenta Dudy w spotkaniu prezydentów państw Grupy Arraiolos politycy spotkali się w Pałacu Prezydenckim na wspólnych konsultacjach.

Jak podkreślił Andrzej Duda, w ciągu dwóch dni on i szef rządu spotkają się praktycznie ze wszystkimi najważniejszymi liderami państw Unii Europejskiej. "W obu przypadkach podstawowym tematem, który będzie dyskutowany, będzie kwestia paktu migracyjnego i tego, co zostało zaproponowane przez instytucje europejskie i niektóre państwa europejskie, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu migracji" - powiedział prezydent.

"Kiedy nastąpiła zmiana władzy w Polsce jesienią 2015 roku, kiedy najpierw ja wygrałem wybory prezydenckie, a później Zjednoczona Prawica wygrała wybory parlamentarne, stanowisko Polski w zdecydowany sposób zostało zmienione, myśmy się zdecydowanie sprzeciwili od samego początku systemowi kwotowemu, od samego początku sprzeciwiliśmy się przymusowej relokacji migrantów" - podkreślił prezydent.

"Argumentowaliśmy w jeden sposób - nie może być tak, że kiedy pojawia się problem, to zamiast zapobiegać temu problemowi, rozwiązuje się problem poprzez narzucenie go wszystkim" - wskazał.

Podkreślał, że jednym z naczelnych zobowiązań państw członkowskich jest ochrona granicy Unii Europejskiej, a w szczególności jest to zobowiązanie państw grupy Schengen. "My jako Polska - od samego początku naszych rządów - z tego problemu się wywiązywaliśmy. Nasze stanowisko w kwestii migracji, zwłaszcza w kwestii przymusowej relokacji migrantów, od 2015 roku, od kiedy przejęliśmy rządy w Rzeczypospolitej z woli wyborców, jest absolutnie jednolite i niezmienne" - podkreślił.

Wskazał, że w 2015, 2016 roku Polsce udało się storpedować propozycje dot. przymusowej relokacji migrantów. "I dzisiaj, kiedy ten problem wraca, kiedy znowu próbuje się go rozwiązywać poprzez usuwania skutków i znów de facto przymusową relokację migrantów w ramach paktu migracyjnego, który został zaproponowany - my cały czas konsekwentnie mówimy +nie+, sprzeciwiamy się temu i takie stanowisko sprzeciwu będziemy razem z panem premierem prezentowali dzisiaj i jutro na spotkaniach międzynarodowych w ramach UE, w których będziemy brali udział" - oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że najważniejszy jest głos polskiego społeczeństwo, dlatego 15 października zostanie przeprowadzone referendum, które dotyczy m.in. migracji. Zaapelował, by wszyscy Polacy wzięli w nim udział. "Trzeba byśmy się wypowiedzieli gremialnie, bo ten demokratyczny werdykt, jakim będzie wynik referendum, daje legitymację rządzącym do tego, by pokazywać na forum UE jednoznacznie, jaka jest wola społeczeństwa" - powiedział prezydent.

Morawiecki ponownie zadeklarował, że przedstawi "twarde weto wobec nielegalnej imigracji na Radzie Europejskiej". "Ale jest jeden warunek - ono będzie skuteczne, jeżeli będziemy mogli kierować sprawami kraju. Jeśli dojdzie do zmiany rządów na PO, to dojdzie do tragedii" - stwierdził premier.

Podkreślił, że jedzie na szczyt Rady Europejskiej postawić twarde "nie" w narzucaniu na Polskę nielegalnych imigrantów i położyć na stole plan, "który jest jedynym możliwym remedium na to, co dzieje się w zakresie nielegalnej imigracji".

Wskazał trzy najważniejsze kwestie. "Po pierwsze mylili się w kwestiach nielegalnej imigracji, poprzez swoją politykę zapraszania do Europy dziesiątek milionów nielegalnych imigrantów" - wskazał. "Po drugie mylili się w swojej polityce energetycznej i po trzecie mylili się co do Rosji, czego tragiczne konsekwencje widzimy dzisiaj na Ukrainie" - przypomniał.

Premier podkreślał, że "nie chcemy w Polsce drugiej Lampedusy". Mówił, że Lampedusa stała się dzisiaj symbolem i na pewno będzie tematem dyskusji na posiedzeniu Rady Europejskiej, jako podstawowy problem, od którego rozwiązania zależeć będzie przyszłość Europy.

autor: Karol Kostrzewa

