Duda: Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie wypełniają kryteria ludobójstwa

Prezydent Biden: To, co dzieje się na Ukrainie, to wielkie zbrodnie wojenne

To, do czego dochodzi na Ukrainie to wielkie zbrodnie wojenne, a odpowiedzialne narody muszą pociągnąć ich sprawców do odpowiedzialności - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, odnosząc się w przemówieniu do zbrodni w Buczy.