Duda: Rosja gotowa sięgnąć do siły militarnej, aby osiągnąć swoje cele

Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnąć do siły militarnej, aby osiągnąć swoje cele, świadomie łamie przy tym prawo międzynarodowe; to niebezpieczne dla nas, dla wszystkich sąsiadów Rosji i całej społeczności międzynarodowej - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

W czwartek w Warszawie, z udziałem prezydenta odbywa się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP.

Andrzej Duda podkreślił, że współpraca między Pałacem Prezydenckim i MON pozwoli stawić czoła obecnym wyzwaniom.

"Myślę przede wszystkim o nieprzewidywalności polityki Federacji Rosyjskiej. Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnąć do siły militarnej, aby osiągnąć swoje cele, świadomie łamie przy tym prawo międzynarodowe, co przecież było niespotykane w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. To niebezpieczne dla nas, dla wszystkich sąsiadów Rosji, wreszcie dla całej społeczności międzynarodowej" - powiedział prezydent.

"Co więcej Rosja - co pokazały ostatnie ćwiczenia Zapad'17 - ćwiczy pełnoskalowy konflikt z NATO, którego areną miałaby być m.in. Polska, ale także i państwa bałtyckie. To wymusza od nas podjęcie konkretnych działań wzmacniających potencjał obronny" - dodał Andrzej Duda.

Jak mówił, m.in. dlatego polecił szefowi BBN przygotowanie rekomendacji do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, które zostaną przekazane wkrótce Ministerstwu Obrony Narodowej. "Na ich podstawie ministerstwo przygotuje projekt strategii, którą następnie będę mógł zatwierdzić" - dodał prezydent. (PAP)

