Duda: Polska ma ambicje być hubem biznesowym, energetycznym Europy Centralnej

Polska jako jedno z największych państw Europy Centralnej ma dużą ambicję stać się hubem, z którego będą się rozprzestrzeniały możliwości biznesowe, komunikacyjne, energetyczne - powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w Menlo Park podczas Polsko-Amerykańskiego Forum Nowych Technologii.

Zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu forum ma na celu przedstawienie potencjału sektora technologicznego, a także umożliwienie polskim przedsiębiorstwom nawiązania kontaktów biznesowych z największymi na świecie firmami branży IT, funduszami venture capital oraz potencjalnymi partnerami z Doliny Krzemowej. Biorą w nim udział przedstawiciele takich firm jak Microsoft, Booksy czy DataWalk.

Prezydent otwierając forum podkreślił, że w ciągu ostatnich czterech lat Polska zaczęła się rozwijać niezwykle dynamicznie – wzrost gospodarczy przekracza 5 proc. PKB, a prognozy w tym względzie są nadal bardzo optymistyczne.

„Oczywiście – przed chwilą rozmawialiśmy z przedstawicielami firm działających w Polsce o tym, że koszty wzrastają. No wzrastają, bo rosną też oczekiwania płacowe i jest czymś naturalnym, że Polacy dążą do takiej średniej (płacy), jaka występuje na Zachodzie” – mówił prezydent.

Wyraził przekonanie, że wszelkie inwestycje realizowane w Polce, także inwestycje w ludzi, „znakomicie się zwrócą”. „Mamy w Polsce kapitał, którego nigdy nam nie brakowało i liczę na to, że nigdy nie braknie, a mianowicie bardzo zdolnych ludzi, świetnie przygotowanych, doskonałe kadry naukowe, przygotowujące pracowników branży IT nowych technologii, którzy śmiało mogą konkurować na całym świecie” – powiedział prezydent.

Zwrócił uwagę, że przed kilkoma laty zainicjowana została przez Polskę i Chorwację współpraca w zakresie infrastruktury między krajami położonymi w regionie trzech mórz: Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego, czyli Inicjatywa Trójmorza.

„Jest tak w Europie Centralnej, że są dobre połączenia wschód-zachód, a nie ma tych połączeń w perspektywie północ-południe. I to jest właśnie coś, co chcemy stworzyć. Chcemy połączyć państwa bałtyckie z Bułgarią, Grecją, Chorwacją; to jest nasze wielkie dążenie i myślę, że to jest także szansa dla państwa firm” – powiedział prezydent zwracając się do przedstawicieli firm uczestniczących w forum.

„My w Inicjatywie Trójmorza jako jedno z największych państw tej części Europy mamy dużą ambicję – chcemy być swoistym hubem, z którego będą się rozprzestrzeniały możliwości biznesowe, komunikacyjne, energetyczne. Zachęcam państwa do takiego spojrzenia na Polskę” – oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że podczas jego spotkania z przedstawicielami firm działających w Dolinie Krzemowej rozmawiano też o bezpieczeństwie energetycznym naszej części Europy, w tym o dywersyfikacji dostaw gazu. Jak mówił, rozmowa dotyczyła m.in. perspektyw połączenia polskiego gazoportu w Świnoujściu z tym, który Chorwaci budują w tej chwili na wyspie Krk. „I w ten sposób zabezpieczyć energetycznie nie tylko nasze dwa kraje, ale całą naszą część Europy" – dodał Andrzej Duda.

Jak podaje PAIH, w ciągu ostatnich 15 lat wartość inwestycji amerykańskich w Polsce wyniosła 32,3 mld USD, przynosząc na przestrzeni tych lat 191 tys. miejsc pracy. Firmy z USA realizują w Polsce coraz bardziej zaawansowane technologiczne projekty z takich sektorów jak badania i rozwój (B+R) czy nowoczesne usługi dla biznesu. Rodzimi programiści i informatycy należą do ścisłej światowej czołówki pod względem wiedzy i umiejętności. Swoje procesy biznesowe realizują w naszym kraju takie amerykańskie korporacje jak Facebook, Microsoft, Google, Oracle, IBM, Intel czy Symantec.

Z Menlo Park Marzena Kozłowska