Duda, Morawiecki i Trzaskowski najlepiej sprawdzili się w sytuacji ataku Rosji na Ukrainę [sondaż]

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski to politycy, którzy zdaniem ankietowanych najlepiej sprawdzili się w sytuacji ataku Rosji na Ukrainę – wynika z sondażu United Surveys dla "DGP" i RMF FM.

Dziennik poinformował, że w "badaniu respondenci udzielali spontanicznych odpowiedzi – nie wybierali nazwisk polityków z przygotowanej listy, tylko sami je wskazywali (wyniki nie sumują się do 100 proc.). Najwięcej ankietowanych wskazało na prezydenta Andrzeja Dudę (prawie 38 proc.). Niewiele mniej (34 proc.) na premiera Mateusza Morawieckiego. Podium zamyka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 26 proc. Wyniki, jeśli chodzi o pierwsze miejsca, nie są specjalnie zaskakujące. Ciekawsze jest to, co dzieje się na dalszych. Po pierwsze, widać istotną różnicę w ocenach wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego oraz lidera tej partii Donalda Tuska, na którego wskazało ok. 10 proc. Po drugie, poziom wskazań na Donalda Tuska jest bardzo zbliżony do poziomu wskazań na szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego (8,4 proc.), co może sugerować, że wyprawa wicepremiera do Kijowa i złożona tam propozycja misji pokojowej w Ukrainie nie zostały w istotnym stopniu dostrzeżone przez respondentów". (PAP)

