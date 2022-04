Kaczyński, Tusk i Ziobro liderami rankingu nieufności CBOS

Budka: Jeżeli prezes NBP naruszył prawo, poniesie odpowiedzialność

Jeżeli prezes NBP naruszył prawo lub zaniechał działań, do których został powołany, poniesie odpowiedzialność, w tym karną. W mojej ocenie to, co działo się w ostatnim czasie, może być podstawą do stawiania zarzutów wobec Glapińskiego - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" szef klubu KO Borys Budka.