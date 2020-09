Duda: Będę miał na względzie dobrostan zwierząt i jakość życia rolników

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera RP

Przy decyzji, co do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będę miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, dobrostanu zwierząt, ale będę miał także na względzie byt i jakość życia polskich rolników - zadeklarował prezydent Andrzej Duda podczas Dożynek Prezydenckich.

Prezydent stwierdził, że ostatnie tygodnie to jest trudny czas dla polskiego rolnictwa, także ze względu na to, co dzieje się w polityce. "Trwa dyskusja na temat ustawy o ochronie zwierząt. Chcę podkreślić, trwa dyskusja, albowiem prace legislacyjne, parlamentarne nad tą ustawą jeszcze się nie zakończyły" - zaznaczył.

"Ale chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć, że padło wiele absolutnie fałszywych, nieprawdziwych słów, które nigdy nie powinny były paść z ust nikogo w Polsce, zwłaszcza takich, którzy na rolnictwie się nie znają, nie rozumieją go, a bardzo często nigdy nie widzieli w jaki sposób realizowana jest hodowla zwierząt" - stwierdził prezydent.

Jak tłumaczył, jeśli prawdziwy rolnik prowadzi hodowlę zwierząt, to to jest "kwestia racji jego bytu, by te zwierzęta były dobrze traktowane, by te zwierzęta żyły w jak najlepszych warunkach". "W takich, aby przyniosły mu w efekcie, jak najlepszy dochód. To jest racja jego bytu i jego rodziny" - wskazał.

Jak dodał, wszyscy, którzy znają wieś i specyfikę pracy rolniczej wiedzą, że "rolnik nie pójdzie na spoczynek, dopóki jego inwentarz nie będzie opatrzony, nakarmiony, zabezpieczony". "Przecież rolnik dba o swoją trzodę, o swój inwentarz. To jest fundamentalna kwestia w gospodarstwie" - mówił prezydent.

Duda podkreślił, że dobrostan zwierząt jest dla niego bardzo ważny. "To, aby były traktowane humanitarne, aby żyły w jak najlepszych warunkach. Ale proszę państwa nie można w tym wszystkim zapominać o tym, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia, jego i jego rodziny. O tym także w czasie każdych prac legislacyjnych, parlamentarnych trzeba pamiętać" - powiedział.

"Obiecuję z tego miejsca polskim rolnikom, spokojnie obserwując prace parlamentarne, proszę o zachowanie spokoju, prace trwają i jeszcze się nie zakończyły. Ustawa w ostatecznej postaci oczywiście przyjdzie do mnie wtedy, kiedy te prace się zakończą, po to bym podjął decyzję, co do jej dalszych losów. Będę przy tej decyzji miał oczywiście na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, kwestie dobrostanu zwierząt - te wszystkie, które są ważne, ale będę miał tutaj także na względzie byt i jakość życia polskich rolników. Możecie być państwo tego pewni" - zadeklarował Duda.

Ardanowski: Są ideologie, które kwestionują rolę człowieka jako pana stworzenia

Są ideologie, które kwestionują rolę rolnictwa, rolę człowieka jako pana stworzenia, pracę rolników; to zagrożenie, z którym my, rolnicy, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić - powiedział w niedzielę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas Dożynek Prezydenckich.

Minister rolnictwa mówił, że jest "poruszony i wzruszony" wcześniejszym przemówieniem prezydenta Andrzeja Dudy. "Bardzo serdecznie za nie dziękuję" - powiedział.

Podkreślił, że dożynki są świętem polskiej wsi, podczas których dziękuje się Bogu i ludziom. Zaznaczył, że w tym roku podziękowania są szczególne, bo "pomimo bardzo złych prognoz, które mówiły o tym, że kolejny rok suszy zniszczy polskie rolnictwo, ziemia wydała plon obfity". "Żywności w Polsce nie zabraknie. Możemy dzielić się nią również z innymi ludźmi na świecie, gdzie żywności brakuje" - powiedział Ardanowski.

Przypomniał, że tradycja Dożynek Prezydenckich jest tym czasem i miejscem szczególnego podziękowania rolnikom. Przypomniał, że prezydent jeżdżąc po Polsce i spotykając się z rolnikami podkreślał historyczną rolę polskich chłopów. Jak dodał, "utwierdza nas to w przekonaniu, że lud wiejski wiernie stoi przy Rzeczpospolitej i przy wartościach, które ją konstytuują".

"Dziękujemy za to wszystko co wieś wnosi, ale jednocześnie widzimy, ile jeszcze trzeba uczynić, ile jeszcze mądrej, racjonalnej troski państwa, czyli mądrze rozumianej polityki trzeba, by wieś wykorzystała swój potencjał, by była dobrym miejscem do życia" - powiedział Ardanowski.

Zwrócił uwagę, że rolnictwo od tysięcy lat było traktowane jako szlachetna działalności człowieka, za którą należy się szacunek. "To na naszych oczach jest kwestionowane. Kiedyś symbolem dobrobytu był kraj mlekiem i miodem płynący, teraz są ideologie, które mówią, że mleko jest efektem gwałtu na krowach i cierpieniach przy doju, a miód jest produktem, który człowiek kradnie pszczołom" - mówił minister.

Jego zdaniem to pokazuje, w jaki sposób zmienia się podejście do rolnictwa. "Są ideologie, które kwestionują rolę rolnictwa, rolę człowieka, który jest panem stworzenia, dehumanizują ludzi. To jest to zagrożenie, z którym my, rolnicy, sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, bo to w sposób zasadniczy, poprzez fałszywą aksjologię, poprzez błędne wartościowanie dobra i zła, stawia rolników w sytuacji tych, którzy mają się tłumaczyć, których praca jest kwestionowana" - ocenił Ardanowski.

Zybertowicz: Vacatio legis w noweli dot. ochrony zwierząt wydaje się za krótkie

Dodał też, że są to zagrożenia, z którymi mierzą się także inne kraje na świecie.

W nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt vacatio legis wydaje się za krótkie - ocenił w niedzielę doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, zwracając uwagę, że dla prezydenta Andrzeja Dudy istotna jest kwestia bezpieczeństwa prowadzenia danego biznesu.

W Polsat News Zybertowicz był pytany o ocenę prezydenta Andrzeja Dudy przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra (przy rocznym vacatio legis) i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego (także przy 12-miesięcznym vacatio legis).

"Nie wiem, czy to jest akurat szczegółowa opinia prezydenta, ale jest zgodna z jego myśleniem jako patrona interesu ogólnorozwojowego - to vacatio legis wydaje się za krótkie, bo ono powinno brać pod uwagę zarówno cykle inwestycyjne, jak i cykle kredytowe. Biznes się rozwija wtedy, kiedy ma poczucie bezpieczeństwa, myślenia także długofalowego" - powiedział Zybertowicz, zwracając uwagę na aspekt bezpieczeństwa prowadzenia danego biznesu.

Podkreślił też, że należy zaczekać aż nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która obecnie jest w Senacie, przejdzie cały proces legislacyjny.

Odnosząc się do sporu między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy Zybertowicz powiedział, że w tej sprawie Andrzej Duda może być moderatorem. "Ale na obecnym etapie nie ma potrzeby ingerencji prezydenta w proces rekonstrukcji rządu" - mówił, oceniając też, że koalicjanci ZP jednak się porozumieją.

Podczas dyskusji w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), który wspólnie z posłem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem krytycznie oceniał nowelę, głównie ze względu na skutki gospodarcze, zapowiedział także złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

"Jako środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozmawialiśmy także z kolegami z Konfederacji, złożymy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo nie powinna być procedowana ta ustawa bez notyfikacji Unii Europejskiej. Ale także trzeba pamiętać o tym, że to, czego zabrakło w Sejmie musi się znaleźć w Senacie, czyli konsultacje społeczne i wysłuchanie publiczne" - powiedział Zgorzelski.

Uchwalona w piątek nowela autorstwa PiS wprowadza zakaz hodowli na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk i koniec z trzymaniem psów na krótkich łańcuchach.

Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu przedstawiciele PiS poinformowali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy została zerwana. Dalsze losy koalicji mają być omawiane w poniedziałek przez kierownictwo PiS.

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mrr/