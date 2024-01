Dubaj wyda setki miliardów na państwo opiekuńcze. Chce być w czołówce miast o najwyższym standardzie życia

Zełenski wskazał, ile warte są zamrożone aktywa rosyjskie za granicą Wartość zamrożonych aktywów rosyjskich za granicą to około 300 mld USD, powinny być one wykorzystane do wspierania Ukrainy i należy w tym celu stworzyć odpowiednią bazę prawną - zaapelował w sobotę na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.