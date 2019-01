Drugie referendum ws. brexitu? Funt umacnia się

Brexitowy pat na Wyspach trwa, ale rynek zdaje się wierzyć, że widmo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia z Brukselą oddala się, a rośnie szansa na odsunięcie terminu opuszczenia Wspólnoty, a nawet rozpisania drugiego referendum. Funt jest najsilniejszy od dwóch miesięcy.

W środę przed 10 brytyjska waluta kontynuowała trwający od poniedziałkowego przedpołudnia marsz na północ. Kurs GBP/USD ponownie zbliżył się do poziomu 1,30, a EUR/GBP zszedł poniżej 0,875. W efekcie za szterlinga płacono już ponad 4,90 zł - więcej niż po fali optymizmu, która zalała rynek funta w czwartek wieczorem, po tym jak stało się jasne, jak słaba jest pozycja zwolenników twardego brexitu w brytyjskim parlamencie.

Brytyjska waluta umacnia się w ostatnich dniach pod wpływem doniesień z brytyjskiej polityki i gospodarki. Na Wyspach coraz głośniej rozbrzmiewają głosy, że należy odsunąć termin opuszczenia Unii Europejskiej, aby uniknąć nieuporządkowanego wyjścia ze Wspólnoty.

Na stole jest również pomysł rozpisania drugiego referendum ws. brexitu. "Jeśli przedstawiciele narodu nie będą potrafili rozwiązać najważniejszej politycznej kwestii tego pokolenia, naród będzie musiał przemówić po raz kolejny" - pisze dziś "Financial Times". Wczoraj ukazały się doniesienia, że do tego rozwiązania przekonuje się Jeremy Corbyn, lider opozycyjnej Partii Pracy. Teoretycznie pojawia się zatem szansa na utworzenie większości w Izbie Gmin - składającej się z opozycji i euroentuzjastycznej frakcji Partii Konserwatywnej - która mogłaby wymóc zwołanie drugiego referendum. Wymagałoby to jednak jedności labourzystów, którzy podobnie jak torysi są podzieleni w kwestii brexitu.

Szterlinga wspierają również pozytywne informacje z brytyjskiego rynku pracy. Wczoraj tamtejszy urząd statystyczny zaraportował nadspodziewanie niski poziom stopy bezrobocia (4 proc. rdr) i wyższe od oczekiwań tempo wzrostu płac (3,4 proc. rdr). Dobra koniunktura na Wyspach może skłonić Bank Anglii do szybszego podnoszenia stóp procentowych.

