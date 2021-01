Drugi, trzeci kredyt hipoteczny? Nie w każdym banku to możliwe

fot. Konrad Krajewski / Shutterstock

Większość banków aktywnych na rynku kredytów hipotecznych gotowych jest udzielić finansowania osobie, która ma już podobne zobowiązanie. Z analizy Bankier.pl wynika jednak, że niektórzy kredytodawcy trzeci kredyt hipoteczny traktują w szczególny sposób.

Mieszkanie dla dzieci, wakacyjny dom albo wygospodarowanie osobnej przestrzeni do pracy – powodów, dla których kredytobiorcy spłacający już kredyt hipoteczny decydują się na kolejne zobowiązania może być wiele. Dla niektórych, bardziej skłonnych do ryzyka, to także sposób na inwestowanie wsparte pożyczonym kapitałem.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że około 1,3 proc. kredytobiorców ma więcej niż dwa kredyty hipoteczne (na koniec maja 2020 r.). Zdecydowana większości (44 tys. osób z 54 tys.) spłaca równocześnie trzy zobowiązania. Jest jednak również wąska grupa mających „na koncie” cztery hipoteki (7 tys.), a nawet pięć lub więcej (2,5 tys. klientów).

Mogłoby się wydawać, że jeśli tylko dysponujemy odpowiednimi dochodami, bank nie powinien mieć oporów, aby udzielić kolejnego kredytu hipotecznego. Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest bowiem posiadanie zdolności kredytowej, środków na wkład własny oraz przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia (w tym przypadku będzie nim zazwyczaj przede wszystkim nabywana nieruchomość).

Banki mogą jednak różnie podchodzić do „seryjnych kredytobiorców”, w zależności od wewnętrznych regulacji i apetytu na ryzyko. Jednym z powodów ostrożności może być wątpliwość, co do rzeczywistego celu kredytowania. Granica pomiędzy zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych a spekulowaniem na rynku nieruchomości (np. house flippingiem na własną rękę) jest trudna do dostrzeżenia z punktu widzenia kredytodawcy.

Trzeci kredyt może być poza zasięgiem

Zapytaliśmy banki o podejście w takich przypadkach. Instytucje miały określić, czy gotowe są udzielić kredytu osobie, która spłaca już kredyt hipoteczny (scenariusz „drugiego kredytu”) oraz klientowi mającemu już dwa podobne obciążenia („trzeci kredyt hipoteczny”).

Dostępność kredytów hipotecznych dla klientów spłacających już inne kredyty hipoteczne Bank Czy bank dopuszcza udzielenie kredytu, gdy kredytobiorca spłaca już inny kredyt hipoteczny? Czy bank dopuszcza udzielenie kredytu, gdy kredytobiorca spłaca już 2 inne kredyty hipoteczne? Alior Bank Tak Tak Bank BPS Tak Tak Bank Millennium Tak Nie, dopuszczalne wyjątki Bank Pekao Analizowane indywidualnie Analizowane indywidualnie Bank Pocztowy Tak Tak BNP Paribas Bank Tak Tak BOŚ Tak Tak Credit Agricole Tak Tak Citi Handlowy Tak Tak ING Bank Śląski Tak Tak mBank Tak Tak, z obniżonym LTV PKO BP Analizowane indywidualnie Analizowane indywidualnie Santander Bank Polska Tak Tak Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji z banków (13-19.1.2021).

Zdecydowana większość zapytanych przez nas instytucji deklaruje, że gotowa jest udzielić zarówno drugiego, jak i trzeciego kredytu hipotecznego. Są jednak także banki, które odpowiedź sformułowały bardziej ostrożnie. Bank Pekao i PKO BP indywidualnie analizują każdy z takich przypadków.

mBank w przypadku trzeciego kredytu hipotecznego przyjmuje bardziej konserwatywne podejście. Obniżeniu ulega maksymalny wskaźnik LTV (długu do wartości nieruchomości), co oznacza, że klient musi wnieść podwyższony wkład własny.

Udzielenia kredytu osobie, która spłaca już dwa podobne zobowiązania odmówi natomiast Bank Millennium. Instytucja podkreśla jednak, że od tej zasady mogą być wyjątki i wniosek klienta będzie analizowany indywidualnie.