Drugi dzień spadków na Wall Street. Limit zadłużenia zaczął niepokoić inwestorów

Bankructwo techniczne USA staje się możliwe. "Economist”: Odczuje to każda gospodarka świata Niewyobrażalna sytuacja staje się możliwa. Kongres USA może nie podnieść limitu zadłużenia i doprowadzić do technicznego bankructwa Stanów Zjednoczonych. Jeśli tak się stanie, odczuje to każda gospodarka, dojdzie do zapaści na giełdach i paniki na globalnych rynkach - ostrzega "Economist".