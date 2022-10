Drugi dzień mocnych wzrostów na Wall Street

fot. LUCAS JACKSON / / Reuters

Wtorkowa sesja przyniosła kontynuację dynamicznego odreagowania na nowojorskich parkietach. Giełdowe indeksy odbijały z dna bessy za sprawą oczekiwań na „gołębi zwrot” w polityce Rezerwy Federalnej.

Dow Jones zyskał we wtorek 2,8%, powracając powyżej poziomu 30 000 punktów. S&P500 zwyżkował o 3,06%, docierając na wysokość 3 790,93 pkt. Nasdaq poszedł w górę o 3,34%, finiszując z wynikiem 11 176,41 pkt.

Była to druga sesja silnych wzrostów. W poniedziałek S&P500 urósł o 2,6%, a Nasdaq o 2,4%. Oba indeksy odbijały z najniższych poziomów w tym roku po tym, jak na koniec września ustanowiły nowe dno trwającej od stycznia bessy. Dla amerykańskiego rynku akcji wrzesień był najgorszym miesiącem od marca 2020 roku, a skala spadków sięgnęła 9-10%.

Co takiego zmieniło się przez weekend, że nowojorskie indeksy w dwa dni urosły po 5-6%? Pod względem fundamentalnym prawdopodobnie nic. Światowa gospodarka nadal zmaga się z niewidzianą od dekad inflacją cenową, a na horyzoncie majaczy ryzyko poważnej recesji. Zmieniła się jednak percepcja inwestorów. Po rynku krążą spekulacje, że za sprawą pogarszających się danych z amerykańskiej gospodarki Rezerwa Federalna dokona tzw. „gołębiego zwrotu” (ang. Fed pivot).

Tzn. że Fed po listopadowej (i być może jeszcze grudniowej) podwyżce stopy funduszy federalnych przystopuje z dalszymi podwyżkami i że dzięki temu gospodarce uda się uniknąć tzw. twardego lądowania (czyli ostrej recesji). Przyczynek do takich spekulacji w ubiegłym tygodniu dał Bank Anglii, który pomimo sięgającej 10% inflacji CPI „tymczasowo” wznowił QE, ponownie uruchamiając program skupu obligacji.

We wtorek oczekiwania na „Fed pivot” nasiliły się po tym, jak mocno rozczarowały dane z rynku pracy. Liczba nieobsadzonych etatów (tzw. JOLTS) w sierpniu odnotowała największy spadek od wiosny 2020 roku. Choć wskaźnik ten wciąż pozostał na bardzo wysokim poziomie (ponad 10 mln), to jego silne spadki z ostatnich miesięcy sygnalizują osłabienie boomu na amerykańskim rynku pracy. A to właśnie „zacieśnienie” nadmiernie luźnego rynku pracy jest jednym z celów Rezerwy Federalnej, która w ten sposób chce stłumić presję inflacyjną w gospodarce. Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w sierpniu wyniosła 10,053 mln wobec 11,170 mln odnotowanych miesiąc wcześniej po rewizji z 11,239 mln. Oczekiwano, że liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 11,088 mln.

- Niższy od oczekiwań odczyt JOLTS wskazuje na osłabiający się rynek pracy. Jeśli zostanie to potwierdzony przez piątkowy raport na temat zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, mogłoby to dać Fedowi pretekst, by spowolnić zacieśnianie polityki monetarnej – powiedział Reutersowi Thomas Hayes z nowojorskiego Great Hill Capital.

Odbijały zwłaszcza notowania przecenionych w ostatnich miesiącach wielkich spółek technologicznych. Akcje Apple podrożały o 2,6%, Microsoftu o 3,4%, Amazonu o 4,5%, a nVidii o 5,2%.

Gwiazdą dnia były jednak zwyżkujące o przeszło 22% walory Twittera. Na rynku pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że miliarder Elon Musk jednak zdecyduje się zrealizować wykup spółki płacąc 54,20 USD za każdą akcję Twittera. W lipcu Musk wypowiedział umowę o przejęciu Twittera pod pretekstem – jak twierdził - „fałszywych i wprowadzających w błąd” informacji o firmie przedstawionych przez zarząd.

KK