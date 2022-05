Druga podwyżka emerytur i rent. Lewica proponuje pakiet osłonowy "Bezpieczny Senior"

fot. nito / / Shutterstock

Lewica proponuje pakiet osłonowy "Bezpieczny Senior", a w nim drugą waloryzację rent i emerytur, rentę wdowią i leki za 5 zł. Posłowie Lewicy przekonywali, że przy "szalejącej" inflacji dla wielu osób starszych te pieniądze mogą oznaczać być albo nie być.

Przeciętny emeryt czy emerytka staje dziś przed wyborem, czy iść do apteki i wykupić leki, czy zapłacić za czynsz, czy pomóc swoim dzieciom i wnukom w spłacie kredytu, czy opłacić rachunki za gaz i prąd" - mówiła w piątek posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk uzasadniając podczas konferencji prasowej w Sejmie inicjatywę Lewicy.

Wskazała na "szalejącą drożyznę" i inflację w kwietniu - jak podał GUS w piątek - na poziomie 12,4 proc. (rok do roku).

Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że taki odczyt inflacji oznacza, że realnie każdy emeryt i emerytka traci w ciągu roku 1,5 emerytury. "To tak, jakby PiS jedną ręką dawało polskim seniorom 13. i 14. emeryturę, a drugą ręką dokładnie im te emerytury zabierało" - zauważyła.

Oświadczyła, że w związku z taką sytuacja Lewica domaga się procedowania złożonej już w Sejmie ustawy o drugiej waloryzacji emerytur we wrześniu.

"Taka emerytura powinna być waloryzowana w przypadku średniej emerytury o ok. 300 zł, a dla najniższej emerytury o ok. 180 zł. To mogą wydawać się nieduże pieniądze, ale dla przeciętnej babci i dziadka, seniorki, seniora, to może +być, albo nie być+" - zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Omawiając drugi postulat w pakiecie osłonowym Lewicy, czyli wdowią rentę, poseł Arkadiusz Iwaniak zwrócił uwagę, że w obecnym systemie prawnym współmałżonek, który nabywa prawa emerytalne lub rentowe w związku ze śmiercią współmałżonka, ma prawo wybrać korzystniejsze świadczenie.

Przekonywał, że wszystkie osoby, które nabyły prawo do renty lub emerytury w ZUS, KRUS, wojskowej, policyjnej lub wynikającej z Karty Nauczyciela, "mogli wybrać korzystniejsze dla siebie świadczenie, plus 25 procent świadczenia, z którego rezygnują".

Iwaniak zwrócił uwagę na to, że teraz w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, "część kosztów stałych pozostaje nadal do zapłacenia - za mieszkanie, gaz, prąd".

Dlatego zaproponował w imieniu Lewicy, żeby świadczeniobiorca mógł wybrać taką opcję, która daje mu większy przychód, czyli np. wdowa mogłaby zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 25 proc. renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 25 proc. swojej emerytury.

Zdamiem posłanki Magdaleny Biejat, "jakość państwa poznajemy po sposobie, w jakim traktuje najsłabszych obywateli". "Dziś państwo pod kierownictwem premiera Morawieckiego troszczy się o dobrostan bankierów, ale zapomina o rodzinach oraz o seniorach" – oceniła.

Biejat wezwała do uchwalenia ustawy "leki za 5 zł", złożonej w Sejmie w kwietniu ub. roku przez posłankę Partii Razem Marcelinę Zawiszę. "To jest ustawa, która wprowadza zasadę, że leki będą bezpłatne lub będą kosztowały maksymalnie 5 zł, (...) bo przecież wszyscy powtarzamy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć" - powiedziała.

Z kolei posłanka Wanda Nowicka przekonywał, że "seniorzy to nasze dobro narodowe, to ludzie, którzy pracowali przez kilkadziesiąt lat i z ich kilkudziesięcioletniego doświadczenia powinniśmy czerpać w większym stopniu niż obecnie". "Dla Lewicy to jedna z priorytetowych grup, o czym świadczą zaprezentowane pomysły" - oświadczyła.

Nowicka dodała, że Lewica chce poznać także opinie i oczekiwania seniorów, dlatego 23 maja organizuje z nimi konsultacje społeczne w Sejmie.

Autor: Mieczysław Rudy