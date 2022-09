Drożyzna drenuje portfele studentów. Rosną wydatki, topnieją oszczędności

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Problemy finansowe zaczynają dotykać niemal całą grupę społeczną polskich studentek i studentów. Żacy wydają coraz więcej, a oszczędzają coraz mniej – wynika z raportu „Portfel Studenta 2022” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Uśrednione wydatki studenta wzrosły w ciągu roku o blisko 440 zł.

Rekordowa inflacja coraz mocniej doskwiera studentom. Nie jest to jednak jedyny czynnik drenujący ich portfele. Do tego dochodzą zawirowania na rynku nieruchomości, spowodowane m.in. wybuchem wojny w Ukrainie i przyjęciem ogromnej liczby uchodźców. W efekcie studenci muszą wydawać coraz więcej na życie i utrzymanie.

Według szacunków opracowanych przez WIB, uśrednione wydatki studenta w Polsce rosną nieprzerwanie od 6 lat i wynoszą obecnie 3 177 złotych miesięcznie (wzrost o co najmniej 437 złotych r/r). Największy procentowy udział, w przypadku studentów niestacjonarnych (co trzeci student w Polsce), niezmiennie mają wydatki wynikające z konieczności opłacenia czesnego, a także najmu.

Jak przygotowano symulację kosztów? Dotyczy ona studentki wynajmującej samodzielny pokój w mieszkaniu dzielonym z dwiema innymi osobami w Gdańsku. „Studiuje ona w trybie niestacjonarnym architekturę, a także rozpoczęła pracę zarobkową w swojej branży. Łączne wydatki miesięczne wynoszą ok. 3812,21 zł, jednak zważywszy na wyróżniającą się aktywność sportową, zdecydowaliśmy o obniżeniu wydatków w tym zakresie z kwoty 860 zł do 225 zł (odpowiadającej miesięcznemu kosztowi karnetu na siłownię, pływalnię oraz niezbędnych wydatków towarzyszących). Po opisanej zmianie łączne miesięczne wydatki wynoszą ok. 3177,21 zł” – piszą autorzy raportu.

Drożyzna powoduje, że kurczą się oszczędności młodych ludzi. Żadnych oszczędności nie posiada aż 18 proc. studentów. Kolejne 24 proc. ankietowanych dysponuje kwotą do 1000 zł. 16 proc. respondentów dysponuje oszczędnościami w przedziale 1001-2500 złotych.

Autorzy badania sprawdzili też, jak studenci oceniają swoją sytuację materialną na tle rówieśników. Aż 33 studentów czuje się finansowo porównywalnie do swoich rówieśników, a gorzej - 35 proc. "Oznacza to, że problemy zaczynają dotykać niemal całą grupę społeczną polskich studentek i studentów." - piszą autorzy.

Z badania wynika, że jedynie 7 proc. studentów deklaruje, że w ciągu ostatniego roku ich sytuacja materialna się poprawiła. Odpowiedź „nieco się pogorszyła” wskazało 27 proc. ankietowanych. Dla porównania rok wcześniej było to jedynie 18 proc. wskazań. Sytuacja materialna znacznie się pogorszyła dla 11 proc. respondentów (rok wcześniej 7 proc.).

W raporcie znajdziemy też informacje na temat wiedzy o finansach. Nadal spora grupa osób uważa, że ich poziom wiedzy w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości (po 11 proc.) czy inwestowania (26 proc.) wymaga poprawy. Najbardziej kłopotliwymi, a zarazem najpilniejszymi zagadnieniami do nauki pozostają te z zakresu cyberbezpieczeństwa (40 proc.).

Autorzy piszą, że zmniejszeniu uległ też odsetek osób bardzo dokładnie zapoznających się z postanowieniami umów finansowych i jednocześnie konsultujących wszelkie niejasności (z 21 proc. do 12 proc.). Osoby deklarujące pobieżne przeglądanie zawieranych umów oraz takie, którym zdarza się podpisać umowę bez jej wcześniejszej lektury, spadły odpowiednio o 13 p.p. oraz 3 p.p. Co piąta osoba ogranicza się jedynie do sprawdzenia głównych postanowień oraz poprawności danych osobowych (22 proc.).

Opracowano na podstawie raportu „Portfel Studenta 2022” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.