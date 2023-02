Droższe przejazdy na A4? UOKiK wystąpi o wyjaśnienie podwyżek cen

W przyszłym tygodniu UOKIK wystąpi o wyjaśnienia do spółki Stalexport Autostrada Małopolska ws. podwyżek cen za przejazdy autostradą A4 – zapowiedział w środę prezes Urzędu Tomasz Chróstny. Wskazał, że przestrzeń do wzrostów cen jest, jednak nie można w sposób nieuzasadniony eksploatować rynku.

fot. KWS / / Bankier.pl

Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podczas środowego wywiadu w radiu RMF FM, odniósł się do informacji od słuchaczki, która podała, że po kolejnej podwyżce opłat za przejazd autostradą A4, za samą podróż do i z pracy będzie płacić miesięcznie 1200 zł. "To pierwszy sygnał w tej sprawie, na pewno go sprawdzimy (...) najpóźniej w przyszłym tygodniu wystąpimy pewnie o wyjaśnienia do przedsiębiorcy, żeby poinformował, co uzasadnia te zmiany" - zadeklarował Chróstny.

Pytany był, czy UOKiK może kontrolować prywatną firmę Stalexport (Stalexport Autostrada Małopolska jest zarządca autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków - PAP). "Jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów musimy respektować swobodę prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Przepisy prawne ze względu na gospodarkę wolnorynkową dają ograniczoną możliwość ingerencji w tego typu sytuacje. Jeśli jednak przedsiębiorca ma określoną pozycję na rynku, a tutaj mamy tu do czynienia z naturalnym monopolem, jeśli chodzi o ruch autostradowy, to tego typu ceny nie mogą być nadmiernie wygórowane" - zaznaczył szef urzędu antymonopolowego.

Jak podkreślił, oczywiście jest przestrzeń do wzrostów cen, jednak nie można w sposób nieuzasadniony eksploatować rynku. "Mamy podstawę prawną do tego, aby zweryfikować, co się dzieje i czy tego typu działania na poziomie cen, gdy mamy do czynienia z pozycją dominującą na rynku, są ekonomicznie uzasadnione w sytuacji" - dodał Chróstny.

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska - zarządca autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków, poinformowała 31 stycznia, że wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 3 kwietnia 2023 roku stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach), tj. dla kategorii 1 (pojazdów innych niż motocykle) z kwoty 13 zł do kwoty 15 zł, oraz 2) kategorii 2,3,4 i 5 - z kwoty 40 zł do kwoty 46 zł. Spółka wyjaśnia, że kolejna w ciągu kilku miesięcy podwyżka - ostatnia weszła w życie w lipcu ubiegłego roku - jest spowodowana inflacją. (PAP)

lgs/ je/