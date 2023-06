Droższe parkowanie przy lotniskach. Ile trzeba zapłacić za parking?

Na wyższe niż przed rokiem ceny parkingów przy największych polskich lotniskach powinni przygotować się podróżni chcący dotrzeć na samolot własnym autem. Sprawdziliśmy, ile kosztuje parkowanie przy lotnisku, gdy przyjeżdżamy tylko na chwilę, a ile, gdy zostawiamy auto na dłużej.

W 2022 r. z siedmiu największych polskich lotnisko skorzystało blisko 39 mln pasażerów. Część z nich na lotnisko przyjechała własnym autem i musiała je gdzieś zostawić.

Drogie zbyt długie pożegnania

Jeśli na samolot odwożą nas bliscy, mogą skorzystać z upowszechnionych już na polskich lotniskach stref Kiss&Fly znajdujących się tuż przy wejściach do terminali. Na większości polskich lotnisk strefy Kiss&Fly są bezpłatne. Warto pamiętać jednak o czasie, przed upływem którego należy opuścić lotnisko, by nie narazić się na znaczną opłatę.

Najmniej bezpłatnego czasu w strefie Kiss&Fly oferuje warszawskie lotnisko im. Fryderyka Chopina. To siedem minut. Za przekroczenie tego czasu i postój powyżej siedmiu ale poniżej 15 minut trzeba zapłacić 30 zł. Za każde kolejne rozpoczęte 15 minut lotniskowy licznik naliczy dodatkowe 15 zł.

Co istotne, w Warszawie do strefy Kiss&Fly bezpłatnie można wjechać jedynie trzy razy na dobę. To ograniczenie skierowane przede wszystkim do taksówkarzy. Każdy kolejny wjazd kosztuje 9 zł.

Nieco bardziej wyrozumiałe dla ociągających się z wypakowywaniem bagaży i pożegnaniami są władze krakowskiego lotniska. Postój auta w tamtejszej strefie Kiss&Fly, by był bezpłatny, musi zakończyć się w ciągu 8 minut. Za każde rozpoczęte 4 minuty powyżej wspomnianych ośmiu, trzeba zapłacić 5 zł.

W podwarszawskim Modlinie, Wrocławiu i Gdańsku na wjazd, wypakowanie bagaży, pożegnanie i opuszczenie strefy Kiss&Fly jest 10 minut.

Rezygnują z bezpłatnych stref Kiss&Fly

Od roku bezpłatnej strefy Kiss&Fly nie ma poznańska Ławica. Za wjazd do strefy i postój w niej przez maksymalnie 10 minut trzeba zapłacić 5 zł. Bezpłatny postój możliwy jest jedynie na jednym z parkingów. Jest on jednak oddalony od wejścia do terminalu o 100 m.

Klasycznej strefy Kiss&Fly nie ma także w Łodzi. Bezpłatny postój do 10 minut możliwy jest jedynie na parkingu krótkoterminowym. Za wjazd do strefy Kiss&Fly trzeba zapłacić 2 zł (postój do 3 minut), 5 zł (od 4 do 10 min), 10 zł (od 10 do 20 min), 20 zł (od 20 do 30 min) lub 30 zł (od 30 do 40 min).

Ze strefy Kiss&Fly całkowicie zrezygnowały za to władze lotniska Katowice – Pyrzowice.

W Pyrzowicach, Łodzi a także na warszawskim Okęciu najmniej trzeba płacić za postój krótkoterminowy. Godzina postoju na tych lotniskach kosztuje 7 zł. Dwie godziny postoju w Łodzi, np. w przypadku opóźnionego lotu, pochłoną 10 zł, a trzygodzinny postój to koszt 15 zł.

Ceny parkingów przy największych lotniskach w Polsce [najniższe dostępne stawki w zł] Czas Warszawa – Chopina Warszawa – Modlin Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Katowice 1 godz. 7 15 11 14 18 8 7 7 2 godz. 14 20 30 28 20 18 10 20 3 godz. 21 35 43 - 25 30 15 25 1 dzień 100 60 55 39 25 83 50 60 2 dni 125 80 70 69 35 96 75 80 3 dni 150 100 90 99 35 120 100 100 4 dni 175 120 110 119 35 180 125 120 5 dni 200 125 130 129 40 180 150 140 6 dni 225 125 140 139 45 180 150 149 7 dni 250 125 150 149 50 180 150 149 10 dni 325 160 180 159 65 210 180 180 14 dni 425 230 240 199 85 240 225 219 Źródło: Bankier.pl (wg stanu na 7 czerwca 2023 r.)

W przypadku postoju długoterminowego, z którego korzystają pasażerowie dojeżdżający na lotnisko własnym autem, najtańsze okazuje się lotnisko w Gdańsku i to pomimo podwyżki, która miała miejsce na początku 2023 r. Pierwsza doba parkingu kosztuje 2 zł, od dwóch do czterech dób – 35 zł, tydzień – 50 zł, a dwa tygodnie 85 zł, co oznacza, że parking pod lotniskiem im. Lecha Wałęsy kosztuje mniej niż postój w gdańskiej strefie płatnego parkowania.

W porównaniu z innymi polskimi lotniskami, z najtańszego parkingu do drzwi terminala jest jednak daleko, bo aż 600 m.

Warszawskie lotniska podnoszą ceny

W 2023 r. podwyżki wprowadziły także dwa warszawskie lotniska. Od kwietnia więcej za parkowanie trzeba płacić na Okęciu, gdzie dzień postoju to koszt co najmniej 100 zł, tydzień – 250 zł, a dwa tygodnie – 425 zł. Od czerwca wyższe ceny obowiązują z kolei na parkingach przy lotnisku Warszawa – Modlin. Tam jednak jest blisko dwukrotnie taniej niż na Okęciu. Od 55 zł za dobę, przez 150 zł za tydzień do 230 zł za dwa tygodnie postoju.

Ostatnio ceny zmieniły się także na trzecim z warszawskim lotnisk, porcie Warszawa – Radom. OD 16 maja na parkingach P1 i P2 obowiązują opłaty w wysokości 5 lub 6 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania, w zależności od parkingu. W przypadku pozostawienia auta na dłużej, ceny wynoszą 40 lub 60 zł za pierwszą dobę oraz 10 zł za każdą kolejną rozpoczętą.

Ile kosztuje tydzień, 10 dni i dwa tygodnie parkowania pod lotniskiem?

Podsumowując, tydzień parkowania pod terminalami polskich lotnisk kosztuje od 50 zł (Gdańsk) przez 125 zł (Warszawa – Modlin), ok. 150 zł (Kraków, Wrocław, Katowice, Łódź) po 250 zł (Warszawa – Okęcie).

Dziesięciodniowy postój to koszt wahający się od 65 zł w Gdańsku przez 180 zł w Krakowie, Łodzi i Katowicach po 325 zł na warszawskim Okęciu.