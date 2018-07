Droższe mieszkania, rekord CD Projektu i auta w Polsce [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą kolejny tydzień 2018 roku, warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

1. Rosną ceny mieszkań

Indeks cen mieszkań urban.one dla Polski wzrósł w maju 2018 roku o 0,12 pkt w relacji miesiąc do miesiąca. W skali roku wzrost przekroczył już jednak 1 pkt – w maju ubiegłego roku odczyt wskaźnika wyniósł 96,15 pkt. Wzrosty w całym kraju napędzane były głównie przez podwyżki cen mieszkań w największych miastach i samej stolicy – wynika z nowego raportu Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i urban.one.

2. Cristiano Ronaldo w Juventusie? Akcje klubu drożeją

„Kupuj plotki, sprzedawaj fakty” – ta znana giełdowa maksyma dobrze opisuje to, co dzieje się z akcjami Juventusu Turyn. Notowane na giełdzie w Mediolanie papiery wartościowe „Starej Damy” drożały w czwartek o blisko 6 proc., co zwiększyło skalę wzrostu od początku tygodnia do 18 proc. A wszystko dzięki plotkom o transferze Cristiano Ronaldo.

3. Złoto w dołku

Dolarowe notowania złota powróciły powyżej 1250 USD za uncję po tym, jak dzień wcześniej zaliczyły najniższy poziom od grudnia. Wszystko to odbyło się bez pojawienia się nowych informacji i przy dość nietypowym układzie kalendarza.

