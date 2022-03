Drożejący gaz wyniósł PGNIG na szczyty kapitalizacji. Do rekordu Allegro jeszcze daleko

fot. Pavel Kapysh / / Shutterstock

Pozycja monopolisty, drożejący gwałtownie gaz i rekordowe wyniki operacyjne skierowały kurs PGNiG w kierunku historycznych szczytów. Tym samy, kapitalizacja spółki urosła o kilkanaście miliardów złotych. Do rekordu Allegro i zagranicznych spółek z GPW jeszcze daleko.

Jeszcze w tygodniu inwazji Rosji na Ukrainę kurs PGNiG wynosił równo 5 zł, czym ustanowił ponad roczne minimum. Znalazł się tam w pod wpływem krachu, który sprowadził WIG20 o blisko 11 proc. w dół. Kapitalizacja gazowego giganta przy tym kursie wynosiła 28,89 mld zł. Jednak następny tydzień, przyniósł gwałtowne obicie na polskiej giełdzie, napędzanej przede wszystkim wzrostami spółek surowcowych.

To efekt nałożonych sankcji na agresora i szybujący w górę cen surowców energetycznych, których Rosja jest głównym dostawcą na rynek europejski. Ceny gazu w Europie pobiły wszelkie rekordy. To, że PGNiG potrafi w takim otoczeniu zarabiać, pokazały rekordowe wyniki za IV kwartał. W zaledwie tydzień akcje spółki podrożały o 40 proc., osiągając w czwartek na zamknięciu cenę 7 zł. W piątek kurs PGNiG zniżkuje przed południem o ok. 4 proc., co sprowadza wartość spółki poniżej 39 mld zł.

Tym samym kapitalizacja PGNiG przekroczyła w czwartek 40,44 mld zł i uczyniła z niej drugą największą spółkę w WIG20. Pierwsze nadal jest PKO BP, który po spadku o 26 proc. od rekordu z połowy stycznia nadal był wyceniany na ponad 46,16 mld zł. W szczycie kapitalizacja banku przekroczyła 62,41 mld zł.

To jednak nie rekord kapitalizacji spółki z koszyka WIG20. Ten bezsprzecznie należy do Allegro, który kilka dni po debiucie, przy maksymalnej wycenie jednej akcji na 98,78 zł dawał spółce kapitalizację przekraczającą 101 mld zł. Tym samym debiutant wyprzedził inną gwiazdę GPW z ostatnich lat, czyli CD Projekt. Przed premierą „Cyberpunka 2077”, akcje developera kosztowały ponad 464 zł, a kapitalizacja przekraczała 46,76 mld zł. Obecnie na więcej wyceniane jest choćby ING (28,9 mld zł), które będąc w mWIG40, ma większą kapitalizację niż ponad połowa spółek z WIG20. Tu decyduje tzw. free float, który staje na przeszkodzie do zasilenia indeksu dużych spółek. Ten ulegnie w marcu reorganizacji i pojawią się w nim dwie nowe/stare spółki. Powróci mBank i wejdzie ubiegłoroczny debiutant Pepco - ogłosił GPW Benchmark.

Nie są to największe spółki na GPW pod względem market capu, a te, które są notowane na warszawskiej giełdzie jako podstawowym rynku obrotu ich papierami. Jest też kilka spółek zagranicznych, których akcje są notowane na GPW w formule dual listingu czy nawet multilistingu, tzn. akcje są w obrocie na dwóch lub więcej giełd jak np. Banco Santander, który jest spółką notowaną także w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA czy Meksyku. Jej kapitalizacja to ponad 240 mld zł, dalej jest włoski Unicredit z wyceną na poziomie przekraczającą 110 mld zł i czeski Cez notowany w Warszawie i Pradze i kapitalizacją przekraczającą 86 mld zł.