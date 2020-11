Drożej jest tylko w Warszawie. Jesień na rynku nowych apartamentów w Trójmieście

fot. Patryk Kośmider / Shutterstock

Trójmiasto to jeden z najsilniejszych rynków mieszkaniowych w Polsce, a zarazem jeden z głównych rynków mieszkań luksusowych. Segment premium nad Bałtykiem ma się dobrze i – przynajmniej na razie – niespecjalnie odczuwa skutki COVID-19. Ceny apartamentów w dobrych lokalizacjach zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Z danych, które cyklicznie publikuje Narodowy Bank Polski, wynika, że Gdańsk, czyli największy z ośrodków Trójmiasta, jest jedną z najdroższych lokalizacji mieszkaniowych w kraju. Wśród miast wojewódzkich drożej jest tylko w Warszawie.

W drugim kwartale 2020 roku metr kwadratowy nowego mieszkania w Gdańsku kosztował 8733 zł, o ponad 100 zł więcej niż w trzecim pod względem cen dużym ośrodku miejskim w Polsce, czyli w Krakowie. W najdroższej Warszawie za 1 mkw. mieszkania płaciło się niecałe 9500 zł.

Wracając do Trójmiasta: stawki w Gdańsku praktycznie się nie zmieniły w drugim kwartale roku, czyli w okresie przypadającym na tzw. lockdown. Po cenach mieszkań nie widać na razie żadnych wyraźnych skutków pandemii, przynajmniej jeśli chodzi o średnie cenowe.

Drugie pod względem wielkości miasto aglomeracji trójmiejskiej, czyli Gdynia należy również do bardzo drogich ośrodków mieszkaniowych w Polsce. Za 1 mkw. mieszkania płaci się tu 8000 zł.

Do tego dochodzi oczywiście Sopot, jedna z najpopularniejszych lokalizacji turystycznych w kraju, ze stawkami z rynku mieszkaniowego przekraczającymi często ceny stołeczne.

W każdym z trzech połączonych ze sobą miast nadmorskich ceny nieruchomości pozostają stabilne. Na chwilę obecną nie mamy do czynienia z głębszymi przecenami, które można by było odczytywać jako skutek spadku popytu spowodowany koronawirusem/niepewnością klientów w związku z ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą itp.

Apartamenty znad morza

Wybrzeże Bałtyku stanowi generalnie jedną z najlepszych i najchętniej wybieranych przez deweloperów lokalizacji dla projektów typu apartamenty/condohotele itp. adresowanych głównie do klientów inwestycyjnych. Nieruchomości tego typu reklamuje się jako inwestycyjne „samograje”, które w sezonie wakacyjnym gwarantują wysoki zwrot, ponadto dzięki świetnemu położeniu trzymają wartość. Można więc je traktować jako lokatę kapitału w niepewnych czasach.

Tak więc oczywiście im bliżej morza, tym ceny mieszkań rosną. Najpopularniejsze są lokalizacje bezpośrednio w pasie nadmorskim i tam powstaje najwięcej nowych projektów apartamentowych. Oprócz tego w cenie są oczywiście lokalizacje w centrach lub blisko centrów każdego z trzech miast, blisko głównych tras turystycznych, deptaków, starówki itp.

Gdańsk

Najtańsze mieszkania w Gdańsku od deweloperów realizujących inwestycje w centrum (Śródmieście, Wrzeszcz) zaczynają się od około 9000-9500 zł/mkw. Za świetnie położone 50-metrowe mieszkanie w nowym aparatentowcu przy ul. Wilczej, zaledwie 650 metrów od fontanny Neptuna, inwestor oczekuje około 600 tysięcy złotych. Za 95-metrowe lokum zapłacimy już ponad milion złotych.

Jeśli zdecydujemy się na nowy apartament przy ul. Wałowej, kilkaset metrów od największych zabytków starówki, za 1 mkw. zapłacimy nawet powyżej 13 tysięcy złotych. 74-metrowe mieszkanie to wydatek rzędu 950 tysięcy złotych.

Do popularnych i wysoko wycenianych lokalizacji gdańskich należy oczywiście również historyczny, zabytkowy Wrzeszcz. I tu inwestorzy realizują chętnie projekty segmentu premium. Nawet do 14 tysięcy złotych od metra kwadratowego trzeba zapłacić za mieszkanie w kompleksie nowych kamienic Hugona Kołłątaja przy tejże ulicy.

Więcej, bo od 16 tysięcy złotych/mkw., kosztują apartamenty w projekcie Park Gutenberga, realizowanym we Wrzeszczu, u wejścia do największego kompleksu zielonego w mieście. 88-metrowe mieszkanie w apartamentowcu to wydatek 1,4 mln zł.

Gdynia

W Gdyni na turystów, ale i inwestorów, czeka przede wszystkim kameralne, urocze nadmorskie Orłowo, z molo i piękną plażą. Orłowo co roku przyciąga gości zafascynowanych pięknem tego zakątka. Nic dziwnego, że właśnie tu deweloperzy realizują projekty premium. Za luksusowy apartament w rejonie ul. Światowida (jeden z tylko czterech w budynku) z własnym ogrodem na parterze lub tarasem z widokiem na morze na pierwszym piętrze zapłacimy od 18900 zł/mkw. 100-metrowa nieruchomość to wydatek blisko 2 mln zł. Najdroższe apartamenty w kompleksie kosztują ponad 2,8 mln.

Nieruchomościowy luksus dobrze czuje się również w turystyczno-portowym centrum Gdyni. Jeśli ktoś chciałby stać się posiadaczem apartamentu tuż obok zabytkowej, rewitalizowanej siedziby dawnego międzywojennego Banku Polskiego przy ul. 10 lutego, powinien głęboko sięgnąć do kieszeni. Ceny wynoszą do 2 mln zł, a stawki za 1 mkw. kształtują się powyżej 17 tysięcy zł.

Sopot

Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że letnia stolica Polski jest droższa – jeśli chodzi o ceny mieszkań - od całorocznej stolicy, czyli Warszawy. Za 1 mkw. mieszkania w Sopocie płaci się średnio 13400 zł. Są to stawki wyższe niż na warszawskim Śródmieściu, które jest jedną z najdroższych lokalizacji w kraju.

Na ceny nieruchomości w Sopocie wpływ mają oczywiście koszty gruntu. Te są bardzo wysokie, co wynika z faktu, że dobrych działek pod zabudowę jest mało. Deweloperzy zazwyczaj wykorzystują luki po starych, wyburzanych obiektach. Najtańsze nowe mieszkania w kurorcie kosztują niecałe 400 tysięcy złotych. Mowa o małych kawalerkach. Stawki za takie nieruchomości, adresowane stricte do inwestorów, mogą wynosić od kilkunastu do nawet powyżej 20 tysięcy złotych/mkw. 32-metrowa kawalerka w nowym obiekcie, położonym w przeciętnej, bo oddalonej o ponad kilometr od centrum, lokalizacji w Sopocie, została wyceniona na 463 tysiące złotych, co daje stawkę ponad 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Podsumowując: trójmiejski rynek nieruchomości segmentu premium zaczyna się od przynajmniej 10-11 tysięcy złotych w górę. Na razie nie ma sygnałów świadczących o szykowanych przecenach. Inwestorzy mogą wybierać wśród ciekawych projektów i lokalizacji. Spora część realizowanych formatów apartamentowych ma stricte inwestycyjny charakter i jest skierowana do kupujących z myślą o wynajmie.

Marcin Moneta, ekspert portalu GetHome