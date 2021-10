Dron jak auto – bez OC nie polecisz. Projekt ustawy Ministerstwa Infrastruktury

fot. Konstantin Shershenyuk / / Shutterstock

Operatorzy dronów oraz innych bezzałogowych statków powietrznych ważących do 20 kg będą zobowiązani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nad taką ustawą pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Za brak ubezpieczenia ma grozić kara do 2 tys. zł., a przepisy finalnie miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o Prawie Lotniczym ma na celu unowocześnienie przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych oraz dostosowanie ich do przepisów Unii Europejskiej. Projekt Ministerstwa Infrastruktury zakłada zmiany w przyznawaniu uprawień pilota bezzałogowego statku powietrznego do 20 kg. Zgodnie z nowymi przepisami o takie uprawnienia mogłyby się starać osoby, które ukończyły 14 lat. Projekt przewiduje również wprowadzenie klasyfikacji lotów, do których używane są drony.

Nowe przepisy dotyczyłyby również obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zgodnie z nimi każdy pilot bezzałogowego statku powietrznego, czyli np. dronów lub modeli samolotów, zobowiązany byłby do wykupienia ubezpieczenia na wypadek dokonanych przez siebie szkód podczas lotów. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC miałaby wynieść równowartość 3000 SDR, czyli ok. 17 tys. zł. Za brak ubezpieczenia OC może grozić kara w wysokości 2 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, która chce latać m.in. dronem o masie powyżej 250 g i mniejszej niż 20 kg, musi przejść obowiązkowe szkolenie i zdać test online w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.