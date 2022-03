Drony, blockchain, niewidoczne płatności – najciekawsze innowacje finansowe ostatnich lat

fot. Supphachai Salaeman / / Shutterstock

Finanse zawsze były branżą, która jako jedna z pierwszych korzystała z nowych technologii i zdobyczy nauki. Ostatnie lata przyniosły ze sobą olbrzymią falę innowacji i narodziny sektora fintech. Przypominamy rozwiązania, które odcisnęły swoje piętno na polskim rynku.

Nowinki technologiczne w dziedzinie finansów mogą przybierać bardzo zróżnicowane formy. Najgłośniej jest zazwyczaj o tych, na które natrafiamy jako klienci instytucji finansowych, wprowadzane na styku klient-dostawca. Jeszcze kilkanaście lat temu wizja banku w telefonie, płacenia zegarkiem czy sięgnięcia po nowy kredyt w ciągu kilku minut wydawała się obrazem rodem z filmów science fiction. Dziś to codzienność – nowe rozwiązania zmieniły sposób, w jaki zarządzamy swoimi finansami i dokonujemy transakcji, chociaż proces akceptacji innowacji zajął kilka lat.

Innowacje finansowe miewają także inną postać. Bywają niewidoczne gołym okiem, kryją się „w tle”, usprawniając procesy zachodzące wewnątrz instytucji. Obserwujemy tylko ich pośrednie efekty – szybszą obsługę, uproszczenie procedur, wyższe bezpieczeństwo.

Od lat w konkursie „Złoty Bankier” nagradzamy nowe rozwiązania, które trafiły na rynek i wyznaczają kierunek jego rozwoju. Wśród nich znalazły się zarówno usługi skierowane bezpośrednio do konsumentów, jak i innowacje zmieniające wewnętrzne procesy w instytucjach finansowych. Przypomnijmy wyróżnione przedsięwzięcia.

Cyfrowe dokumenty przejmują scenę

Nawiązując relację z bankiem, otrzymujemy zwykle szereg dokumentów. Prawo wymaga, by kluczowe informacje trafiały do nas na tzw. trwałym nośniku. Oznacza to w uproszczeniu, że można będzie po nie sięgnąć również w przyszłości (nawet jeśli pożegnamy się z instytucją), a jednocześnie niemożliwa będzie ich jednostronna modyfikacja. Banki korzystały przez lata ze sprawdzonych, ale niezbyt wygodnych rozwiązań, przesyłając klientom papierowe wydruki, a nawet fizyczne nośniki cyfrowych danych (np. płyty CD).

W 2018 r. PKO Bank Polski i firma Coinfirm wdrożyły wspólnie rozwiązanie spełniające wymogi trwałego nośnika i opierające się na cyfrowych dokumentach. Było to jedno z pierwszych zastosowań technologii blockchain na szerszą skalę w polskim sektorze bankowym. Projekt został nagrodzony w 2019 r. „Złotym Bankierem”. W tej edycji konkursu wyróżnienie trafiło do innej technologiczno-bankowej pary, która skupiła się na usprawnieniu procesu zawierania umów na odległość – BNP Paribas Banku oraz Autenti.

Era niewidocznych płatności

Innowacja nagrodzona w 2020 r. rozwiązywała konkretny, praktyczny problem utrudniający życie kierowcom. Usługa Autopay firmy Blue Media sięgnęła po schemat nazywany czasem „niewidocznymi płatnościami”. Umożliwiała opłacanie należności za przejazdy autostradami bez konieczności sięgania po gotówkę lub instalowania dodatkowego urządzenia.

Użytkownik rejestrował swój pojazd w aplikacji, a kamera na bramce odczytywała numer rejestracyjny pojazdu. Kolejnym krokiem jest obciążenie wskazanej przez użytkownika karty płatniczej, zapisywanej jako domyślne źródło pieniądza.

Dalsze losy systemów płatności za autostrady w Polsce pokazały, że kierunek wyznaczony przez Autopay był słuszny. Usługa w kolejnych latach poszerzyła znacznie swój zasięg, wykorzystując podobny schemat transakcji do opłacania innych należności (także na stacjach paliw). W 2022 r. z rozwiązania korzystał już ponad milion użytkowników.

„Złotym Bankierem” został nagrodzony również Bank Millennium, który jako pierwszy połączył usługę Autopay ze swoją aplikacją bankowości mobilnej. Mariaż sprawił, że należności pobierane były bezpośrednio ze wskazanego rachunku osobistego lub firmowego klienta bez konieczności podawania danych karty. Warto podkreślić, że wkrótce taka funkcja pojawiła się w m-bankowości kolejnych instytucji, a płatności za autostrady stały się jedną z najpopularniejszych usług dodanych (tzw. VAS-ów) w pakietach rachunków osobistych.

Sztuczna inteligencja, drony, otwarta bankowość

Fintechowe innowacje zmieniają nie tylko bankowość. Nowe możliwości kreatywnie wykorzystują także inne instytucje finansowe oraz firmy spoza regulowanego sektora. Dobry przykład stanowić mogą rozwiązania wyróżnione „Złotym Bankierem” w 2021 r.

TUiR Warta SA to ubezpieczyciel, który zaprzągł technologię sztucznej inteligencji do analizy obrazu w likwidacji szkód komunikacyjnych. Algorytm weryfikuje, bazując na zdjęciach pojazdu, kosztorys przygotowywany przez warsztat. W razie wykrycia błędu sprawa kierowana jest do ręcznego sprawdzenia przez człowieka. Pozwoliło to przyspieszyć obsługę zgłoszeń, a dokumenty akceptowane przez sztuczną inteligencję przechodzą weryfikację w ciągu kilkunastu sekund.

Na zastosowanie dronów w szacowaniu szkód rolnych zdecydowała Concordia Polska TU SA Grupa Generali. Urządzenia wyposażone w lokalizatory GPS i kamery (w tym rejestrujące obrazy w paśmie podczerwieni i ultrafioletu) umożliwiały stworzenie szczegółowych map ubezpieczanych upraw. Odpowiednio przetworzone dane pozwalały wychwycić zmiany niewidoczne gołym okiem (np. uszkodzenia spowodowane przez deszcz w trudnodostępnych miejscach).

Trzecim wyróżnionym była firma Simpl Sp. z o.o. za usługę Simpl.rent. Narzędzie przygotowano z myślą o wynajmujących nieruchomości. Pozwalało ono szybko sprawdzić tożsamość, wiarygodność płatniczą i sytuację finansową potencjalnego najemcy. Rozwiązanie wykorzystało możliwości stworzone przez otwartą bankowość, ale nieco inaczej, niż czynią to banki.

Weryfikowany klient dawał usługodawcy jednorazowy dostęp do swojego rachunku bankowego. Wynajmujący otrzymywał dzięki temu raport, z którego można dowiedzieć się m.in., czy przyszły najemca otrzymuje wpływy na rachunek bankowy w wysokości co najmniej dwukrotności ustalonego czynszu oraz czy partner transakcji nie ma zaległości odnotowanych w bazach dłużników.

Podobnie jak w poprzednim roku również w 2022 r. kapituła złożona z ekspertów Bankier.pl, PRNews.pl, "Pulsu Biznesu", Obserwatorium.biz i autorytetów rynkowych nagrodzi najlepsze innowacje technologiczne wdrożone w ostatnim czasie. Przyjmujemy zgłoszenia projektów z banków, towarzystw ubezpieczeniowych i firm fintech uruchomionych w okresie pomiędzy lutym 2021 r. a styczniem 2022 r.

Eksperci oceniać będą innowacyjność propozycji, ich potencjał rozwoju i wpływ na obraz rynku. Wnioski do nagrody „Złoty Bankier 2022” w kategorii „Innowacja FinTech” można zgłaszać do 31 marca za pomocą formularza internetowego. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.