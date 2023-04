Drogie wybory. PO wyda 30 mln zł na kampanię, skąd weźmie pieniądze? "Zaciągniemy kredyt"

Znamy wyborcze plany Platformy Obywatelskiej. Partia Donalda Tuska chce wydać w kampanii wyborczej 30 milionów złotych – ujawnia w środę "Super Express".

Rzecznik PO Jan Grabiec zdradził "SE" jedno ze źródeł pozyskania potężnych funduszy. "Na kampanię wyborczą zaciągniemy kredyt" – powiedział polityk.

"O tym, że w Platformie Obywatelskiej się nie przelewa, wprost mówił niedawno Donald Tusk. I chociaż szczere wyznanie przewodniczącego PO trafiło do serc i kieszeni sympatyków, którzy szybko wpłacili prawie pół miliona złotych, to okazuje się, że to ciągle zdecydowanie za mało" – pisze "SE".

Jan Grabiec powiedział "SE": "Środki, które otrzymujemy z subwencji (20 mln zł rocznie – red.), wystarczają na utrzymanie szkieletu organizacyjnego i na spłatę kredytów po poprzednich wyborach. Zobowiązania są naprawdę duże" – mówił poseł.

Tymczasem, jak wskazuje "SE", "jeszcze większe od zobowiązań PO są jej ambicje".

"Partia Tuska chce odzyskać utraconą 8 lat temu władzę, a w tym celu planuje wydać na kampanię aż 30 milionów złotych. Skąd pozyskane będą środki, jeżeli dzisiaj z partyjnego konta można podjąć zaledwie około 2 milionów?" – pyta "SE".

"Weźmiemy kredyt" – tłumaczył Jan Grabiec. "To zasadnicza większość kwoty, którą wydamy na dwa miesiące kampanii" – powiedział bliski współpracownik Tuska.

