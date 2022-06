Drogie "pamiątki" z wakacji. Kara za wywóz piasku z plaży, muszli i kamieni może nas słono kosztować

fot. Julia Lav / / Shutterstock

Turysta z Norwegii został zatrzymany na lotnisku na Sardynii, ponieważ próbował odlecieć z włoskiej wyspy z kamieniem o wadze 5 kilogramów i workiem, w którym było 1,6 kilograma piasku z plaży. Czyny te są tam ścigane i surowo karane.

Agencja Ansa podała, że te „pamiątki” z wakacji na Sardynii Norweg usiłował wywieźć w bagażu, a zatrzymany został przez służby celne i Gwardię Finansową na lotnisku w mieście Alghero. Piasek zabrał z plaży w malowniczej miejscowości Rena Maiore.

Podróżny tłumaczył, że nie wiedział o zakazie zabierania piasku oraz innych elementów natury. Tłumaczenia te nie pomogły I tak jak setki innych turystów w ostatnich latach, został ukarany wysoką grzywną. Kara za wywóz piasku z plaży, muszli i kamieni, co uważane jest na wyspie za kradzież, wynosi od 500 do 3 tysięcy euro.

Co roku lokalne władze na Sardynii prowadzą w sezonie letnim intensywną kampanię informacyjną, by przestrzec turystów przed takim postępowaniem. “Trofea” z plaż odwożone są do miejsc, z których zostały zabrane. (PAP)

