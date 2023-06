Drogie materiały budowlane. To zdrożało najmocniej

URE: W 2022 r. Polska Spółka Gazownictwa częściej odmawiała przyłączeń do sieci Pomimo kryzysu energetycznego o dostęp do sieci gazowej nie było łatwo. W 2022 r. wzrosła liczba odmów przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa w stosunku do 2021 r. - poinformował w niedziele Urząd Regulacji Energetyki. W ubiegłym roku liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci PSG zwiększyła się o ponad 236 tys. - dodano.