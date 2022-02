Drogie kwiaty w Holandii. Efekt podwyżek cen energii, nie walentynek

fot. UfaBizPhoto / / Shutterstock

Wysokie ceny energii odbijają się także na branży kwiaciarskiej w Holandii. Podwyżki cen bukietów przychodzą w złym momencie dla wielu klientów, bowiem najbliższy poniedziałek to walentynki – przypomina niemiecki portal Tagesschau.

„Po cenach paliwa, gazu i kawy w górę poszły także ceny kwiatów. W styczniu bieżącego roku kwiaty były już średnio o 27 proc. droższe niż przed rokiem” – komentuje Michel van Schie, rzecznik największej aukcji kwiatów w Holandii, Royal Flora Holland.

Zbliżające się walentynki, obok Dnia Matki i Bożego Narodzenia, to jeden z najlepszych dni dla branży kwiaciarskiej. Jednak nie to jest głównym powodem skoku cen.

„Obecny wzrost cen kwiatów wynika z prostych zasad ekonomii” – wyjaśnia „Tagesspiegel”. „Prawa podaży i popytu obowiązują również na rynku kwiatowym. Regularnie rosnący popyt m.in. na róże i lilie w walentynki spotyka się w tym roku ze znacznie zmniejszoną podażą. A to wpływa na ceny” - twierdzi dziennik.

Niższa podaż kwiatów wynika z kolei z gwałtownego wzrostu cen energii w ostatnim czasie. Mocno ucierpieli z tego powodu hodowcy kwiatów w Holandii. O tej porze roku kwiaty są produkowane głównie w szklarniach.

„Aby obniżyć koszty, wielu holenderskich hodowców obniżyło temperaturę w szklarniach, a nawet całkowicie wyłączyło ogrzewanie. W rezultacie produkują mniej kwiatów lub są one mniejsze” – wyjaśnia van Schie.

„Najbardziej podrożały chryzantemy, niezwykle popularne w walentynki; w styczniu ich ceny były o 46 proc. wyższe, niż rok wcześniej” – pisze Tagesschau. W podobnym stopniu zdrożały gerbery i eustomy.

Jeśli chodzi o róże, to problemem są nie tyle koszty energii, ale wąskie gardła w dostawach. „Większość róż na rynek europejski trafia z Kenii i Etiopii. Trafiają one do Holandii, stamtąd wędrują do innych krajów. Ale pandemia znacznie ograniczyła przepustowość frachtu lotniczego” – dodaje van Schie.

