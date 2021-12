Drogi prąd w Austrii. Ceny energii o ponad jedną czwartą wyższe niż przed rokiem

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Austrii były w listopadzie o 26,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Głównym motorem inflacji były rosnące ceny paliw i oleju opałowego – informuje w poniedziałek dziennik „Kronen Zeitung”, powołując się na dane Austriackiej Agencji Energii (AEA).

Cena oleju opałowego wzrosła o 64,5 proc. rok do roku, oleju napędowego o 40,7 proc., a benzyny klasy premium o 35,8 proc. – wynika ze wskaźnika cen energii (EPI), wyliczonego przez Austriacką Agencję Energii.

W porównaniu do października w listopadzie ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosły o 2,7 proc. W tym samym okresie ogólna stopa inflacji wyniosła 0,7 proc. miesiąc do miesiąca i 4,3 proc. w ujęciu rok do roku – czyli znacznie powyżej wartości zakładanych przez Europejski Bank Centralny.

W ciągu miesiąca ceny oleju opałowego ponownie wzrosły o 2,8 proc., a oleju napędowego o 4,4 proc., przez co zatankowanie zbiornika o pojemności 50 litrów kosztowało w listopadzie o ok. 20 euro więcej niż rok temu. Ceny benzyny premium wzrosły o 3,6 proc. miesiąc do miesiąca.

Gaz był w listopadzie o 4,1 proc. droższy niż w październiku i o 20,4 proc. droższy niż rok temu. Ceny za centralne ogrzewanie w miastach pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i są o 3,4 proc. wyższe niż w listopadzie 2020 r. Ceny energii elektrycznej wzrosły w ciągu miesiąca o 0,4 proc., prąd kosztuje teraz o 10,2 proc. więcej niż przed rokiem.

"Na tle rekordowych cen energii elektrycznej i gazu ziemnego na rynkach hurtowych listopadowe zmiany cen dla gospodarstw domowych wydają się bardzo umiarkowane" – mówi dyrektor AEA Herbert Lechner. „Wiele firm zapowiedziało już podwyżki cen na najbliższe miesiące, a niektórzy już je wdrożyli. Efekt będzie widoczny dopiero w 2022 roku” - dodał.

W przypadku energii elektrycznej i gazu ziemnego widać jednak oznaki lekkiego rozluźnienia na międzynarodowych rynkach, ich ceny nieznacznie spadły na początku grudnia. „Efekt jest ledwo zauważalny, ale już widać różnicę przy dystrybutorach. Ceny paliw są obecnie od dwóch do trzech eurocentów za litr niższe niż w listopadzie. Ogromne podwyżki cen z ostatnich kilku miesięcy oczywiście nie zostaną uchylone” – podsumowuje Lechner.

